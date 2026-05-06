Ponad 60 śledztw ws. szpiegostwa prowadziła ABW w latach 2024-2025 – to dane z najnowszego raportu Agencji. Zarzuty usłyszały 82 osoby, a 62 zostały zatrzymane. Dokument pt. "Wybrane aktywności ABW w latach 2024-2025" opublikowano w środę.

Funkcjonariusz ABW / Darek Delmanowicz / PAP

ABW w latach 2024-2025 prowadziła ponad 60 śledztw dotyczących szpiegostwa, z czego 48 wszczęto w 2025 roku.

Najpoważniejszym wyzwaniem dla ABW pozostaje działalność dywersyjna Rosji wymierzona w Polskę i inne kraje UE oraz NATO.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Raport "Wybrane aktywności ABW w latach 2024-2025" podsumowuje najważniejsze działania Agencji z ostatnich dwóch lat.

Działalność dywersyjna zagrożeniem dla Polski

Według autorów raportu najpoważniejszym wyzwaniem dla Agencji pozostaje aktywność dywersyjna wymierzona w Polskę, a lata 2024-2025 to okres intensywnych działań operacyjnych Federacji Rosyjskiej wymierzonych w Polskę oraz inne państwa członkowskie UE i NATO.

W raporcie czytamy, że w latach 2024-2025 ABW prowadziła łącznie ponad 60 śledztw dotyczących przestępstwa szpiegostwa, z czego aż 48 zainicjowano w 2025 r. Zdaniem autorów dowodzi to bezprecedensowego wzrostu zagrożeń oraz wysokiej skuteczności służby.

W sprawach prowadzonych od momentu wybuchu pełnoskalowej agresji przeciwko Ukrainie statusem podejrzanego objętych zostało 91 osób. Zarzuty szpiegostwa postawiono 82 osobom, z czego 62 zostały zatrzymane.

Z raportu wynika również, że w tym samym czasie ABW zapewniała obsługę informacyjną najwyższych organów państwa. W latach 2024-2025 Agencja opracowała ponad 430 analiz i informacji dotyczących aktualnych zagrożeń wywiadowczych.

Miał przygotowywać atak terrorystyczny

Według autorów raportu w Polsce ryzyka związane z terroryzmem islamskim - w porównaniu z państwami Europy Zachodniej - nadal utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie. Mimo to w opisywanym okresie ABW realizowała intensywne działania nakierowane na zwalczanie zagrożeń terrorystycznych oraz wzmacnianie odporności państwa. W tym obszarze Agencja prowadziła łącznie 19 śledztw.

W listopadzie 2025 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali 19-letniego obywatela Polski w związku z podejrzeniem przygotowywania ataku terrorystycznego. W maju 2025 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali 17-letniego mieszkańca woj. podkarpackiego, który przygotowywał zamach w celu wsparcia Państwa Islamskiego ISIS.

Z kolei w kwietniu i czerwcu 2025 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech 19-latków z Olsztyna, którzy planowali przeprowadzenie zamachu terrorystycznego m.in. na jedną z lokalnych szkół.

Przeciwdziałanie korupcji

Autorzy raportu zaznaczyli, że do priorytetów ABW należy również przeciwdziałanie korupcji. Przekazali, że w obszarze zwalczania zagrożeń godzących w kluczowe interesy gospodarcze Polski Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła łącznie 180 śledztw, z czego 50 wszczęto w 2025 r.

W latach 2024-2025 ABW weryfikowała kandydatów przewidzianych do objęcia najwyższych stanowisk w administracji publicznej oraz spółkach Skarbu Państwa. W ramach tych procedur osłonowo-weryfikacyjnych sprawdzono 820 osób. W tym samym czasie ABW przygotowała i przekazała uprawnionym odbiorcom 446 opracowań analitycznych, informacji i opinii dotyczących ochrony strategicznych interesów gospodarczych Polski.

Cyberbezpieczeństwo

Autorzy raportu poinformowali, że ABW podejmowała również działania w celu zwalczania zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Zdaniem autorów raportu w latach 2024-2025 w sposób bezprecedensowy wzrosła intensywność działań obronnych w cyberprzestrzeni RP. W tym okresie zespół CSIRT GOV odnotował 40 tys. zgłoszeń o potencjalnych incydentach teleinformatycznych. Ponadto w 2025 r. system ARAKIS GOV wykazał 18-procentowy wzrost liczby zdarzeń w ujęciu rok do roku, co przełożyło się na rekordową liczbę ponad 5,5 mln alarmów bezpieczeństwa.

Z opracowania wynika, że w lipcu 2024 r. odtworzone zostało 10 delegatur ABW, struktura terenowa została rozbudowana o wydziały i sekcje zamiejscowe, zwłaszcza na ścianie wschodniej, co zwiększyło zdolność do rozpoznawania zagrożeń i szybkiej reakcji.

Ponadto w opisywanym okresie ABW przeprowadziła ponad 3 tys. szkoleń stacjonarnych, obejmujących takie zagadnienia jak: profilaktyka kontrwywiadowcza, profilaktyka antyterrorystyczna, zjawisko radykalizacji, symbolika ekstremistyczna, bezpieczeństwo informacyjne, w tym ochrona informacji niejawnych i cyberbezpieczeństwo.

Szkoleniami objęto łącznie ponad 70 tys. pracowników z kilkuset podmiotów m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, ministerstw, a także instytucji o znaczeniu strategicznym.