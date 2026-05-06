14-letnia dziewczyna zmarła w środę w wyniku ataku nożownika w departamencie Aisne na północy Francji - informuje telewizja BFM TV. Śledczy ujęli domniemanego sprawcę. Jest nim 23-letni mężczyzna.

Do tragedii doszło w środę w miejscowości Fere-en-Tardenois. 14-letnia uczennica zmarła w wyniku "wielu ran kłutych" - informuje prokuratura w Soissons.

Zgłoszenie o "ciężko rannej" młodej dziewczynie leżącej na drodze służby otrzymały około godziny 8:00. BMF TV pisze, że kiedy na miejsce przyjechali ratownicy, 14-latka już nie żyła.

Od razu rozpoczęto poszukiwania sprawcy; w akcję zaangażowano znaczące siły żandarmerii, w tym śmigłowce i drony. Podejrzanego udało się zatrzymać krótko przed godz. 18:00.

Prokuratura informuje, że jest nim 23-letni bezrobotny mężczyzna mieszkający z rodzicami. Na razie nie wiadomo, czy znał swoją ofiarę.

Wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa.