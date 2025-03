"Jest wiele spraw do wyjaśnienia, słaba komunikacja w sytuacji zagrożenia i rosyjski atak hakerski - to skończy się konkretnymi wnioskami, decyzje personalne zapadną w ciągu najbliższych godzin"- tak o sytuacji w Polskiej Agencji Kosmicznej mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk z PSL. Pytany o to, kiedy POLSA zostanie odblokowana po ataku hakerskim minister odpowiedział: "Jesteśmy w trakcie realizacji procedur. Staramy się to jak najszybciej zrobić".

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, PSL / Piotr Szydłowski / RMF24 Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paszyk: Decyzje personalne ws. Polskiej Agencji Kosmicznej w ciągu najbliższych godzin "Służby państwa odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo wykryły nieuprawniony dostęp do infrastruktury teleinformatycznej Polskiej Agencji Kosmicznej" - taką informację w niedzielę przekazał w mediach społecznościowych wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. POLSA potwierdziła incydent i poinformowała, że systemy agencji zostały odłączone od internetu. Kiedy decyzja w sprawie Polskiej Agencji Kosmicznej? Od tego tematu Piotr Salak zaczął Rozmowę o 7:00 w Radiu RMF24, której gościem był minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. W Polskiej Agencji Kosmicznej przede wszystkim mamy kilka spraw do wyjaśnienia. Po pierwsze, właśnie bardzo taka słaba komunikacja w sytuacjach zagrożenia i narażenia bezpieczeństwa naszego kraju. I to wyjaśniamy cały czas, ale druga kwestia również, która wymaga wyjaśnienia, to jest atak hakerów rosyjskich, który miał w ostatni weekend miejsce, tak że mamy tam sporo do wyjaśnienia. Jesteśmy w trakcie. Z pewnością to się skończy wnioskami i pewnie decyzjami, które mogą być również decyzjami o charakterze personalnym - mówił Krzysztof Paszyk. Minister dodał, że decyzje o ewentualnych dymisjach w Polskiej Agnecji Kosmicznej mogą zapaść w ciągu kilku najbliższych godzin. Pytany o to, kiedy POLSA zostanie odblokowana po ataku hakerskim, minister odpowiedział: Jesteśmy w trakcie realizacji procedur. Staramy się to jak najszybciej zrobić. Wydatki na obronność W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 pojawił się też temat obronności i wzmocnienia przemysłu zbrojeniowego w Europie. Musimy dziś znaleźć sposób na poszukanie maksymalnych środków, by postawić tamę rosyjskim zapędom - mówił minister Paszyk. W Unii Europejskiej musi toczyć się dyskusja o obronności, ale i o wzmacnianiu gospodarki. Bez tego nie będziemy w stanie generować środków na zbrojenia - dodawał. Unia Europejska zaczyna słuchać głosu Polski - stwierdził gość Piotra Salaka, podkreślając, że Europa musi wygenerować znacznie większe środki, aby stworzyć przeciwwagę dla zapędów imperialnych Rosji. Ta decyzja świadczy o zmianie podejścia UE do kwestii bezpieczeństwa i obronności - mówił. Program "Pierwsze klucze" W ostatnim czasie wiele dyskusji wzbudza program "Pierwsze klucze", mający na celu wsparcie Polaków w zakupie pierwszego mieszkania. O to pytaliśmy też ministra rozwoju i technologii. Wdrażanie programu postępuje, a pierwsze kroki zostały już podjęte - mówił Krzysztof Paszyk. Jak poinformował minister rozwoju i technologii, pierwsza ustawa związana z programem zyskała akceptację stałego Komitetu Rady Ministrów. Przewiduje ona przeznaczenie 2,5 miliarda złotych na budownictwo komunalne i społeczne, co ma wygenerować ponad 15 tysięcy nowych mieszkań. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu Polaków, którzy z jednej strony chcą dostępności do mieszkań socjalnych, i drugiej grupie, która czeka na mieszkania z tanim najmem - podkreśla minister.

Co z deregulacją? W Rozmowie o 7:00 pojawił się też temat deregulacji, mającej na celu wsparcie polskich przedsiębiorców. Projekt deregulacyjny, który przeszedł przez cały Komitet Rady Ministrów, ma przynieść ulgę małym i mikroprzedsiębiorcom, między innymi skracając i upraszczając kontrole. To jest pakiet, który nie powoduje kosztów dla budżetu państwa, a wprowadza szereg korzyści i ułatwień - zapewnia minister. W przyszłym tygodniu na rządzie będzie projekt deregulacyjny - powiedział gość Piotra Salaka. Zobacz również: Zandberg: Musimy przygotowywać się na najgorsze

Opracowanie: Renata Gaweł