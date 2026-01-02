Od początku nowego roku na Słowacji obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa na stokach narciarskich. Najważniejsza zmiana to podniesienie granicy wieku, do której obowiązkowe jest noszenie kasku – teraz dotyczy ona wszystkich osób do 18. roku życia. Są też inne nowości.

Na Słowacji kaski narciarskie są obowiązkowe do 18. roku życia / Shutterstock

Dotychczas obowiązek noszenia kasku narciarskiego dotyczył osób do 15. roku życia. Od nowego roku granica ta została podniesiona do 18 lat.

Zarządcy tras narciarskich mają prawo zakazać jazdy bez kasku osobom, które nie spełniają tego wymogu. Jak podkreśla słowackie ministerstwo spraw wewnętrznych, "celem jest ochrona zdrowia młodych narciarzy".





Surowe kary za łamanie przepisów

Nowe przepisy przewidują także wysokie mandaty za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stokach. Za powtarzające się naruszenia, takie jak jazda bez kasku, grozi kara w wysokości nawet 331 euro.

To nie jedyna zmiana - narciarze są również zobowiązani do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym na trasach oraz do zachowania odpowiednich odstępów od innych użytkowników stoku.





Nowe uprawnienia dla ratowników

Zmiany dotyczą także pracy ratowników górskich. Nowe przepisy mają zapobiegać nadużywaniu nazwy i znaku Górskiego Pogotowia Ratunkowego (HZS).

Ratownicy otrzymali również prawo do wykorzystywania dronów podczas akcji ratunkowych oraz monitorowania obszarów górskich, co ma usprawnić działania i zwiększyć bezpieczeństwo turystów.