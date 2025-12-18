"Jesteśmy i będziemy atakowani w cyberprzestrzeni codziennie. To co jest naszym atutem, to bardzo dobrze zorganizowany system obrony przed atakami w cyberprzestrzeni. Nasi specjaliści od cyberbezpieczeństwa są jednymi z najlepszych na świecie. Wojska obrony cyberprzestrzeni stworzyły legion ochotników" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka o zagrożeniach dla Polski w cyberprzestrzeni. Podkreślił, że jednym z powodów licznych ataków w cyberprzestrzeni jest fakt, że Polska jest krajem przyfrontowym. "Rządowe systemy są bardzo dobrze zabezpieczone" - zapewnił wiceminister cyfryzacji.