Dwudniowy kongres Prawa i Sprawiedliwości już za nami, teraz politycy tej partii ruszają w Polskę, by konsultować swój program z obywatelami. Ze sceny padły tezy, które zelektryzowały część opinii publicznej. Jedną z nich wygłosił prezes partii Jarosław Kaczyński, mówiąc o zagrożeniu płynącym ze strony Niemiec i Francji. Czy rzeczywiście tak jest i dlaczego - zdaniem PiS - nie warto budować europejskiej armii? O to m.in. Tomasz Weryński zapyta swojego gościa w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 - Joachima Brudzińskiego, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Który z pomysłów przedstawionych na kongresie powinien znaleźć się w programie? Czy na kongresie zabrakło mocnych idei na wybory w 2027 roku? Kiedy powstanie nowy program PiS? Z czego partia zamierza sfinansować pomysł bonu 100 tys. zł na mieszkanie za trzecie dziecko? Jak PiS zamierza współpracować z Konfederacją, której współlider Sławomir Mentzen jasno zadeklarował, że nie zamierza uczestniczyć w rujnowaniu państwa? Co z paktem senackim? Kto mógłby zostać premierem z ramienia PiS i czy mógłby to być Przemysław Czarnek?

Porozmawiamy także o zapowiedzianych na kongresie propozycjach reformy sądownictwa, jeśli PiS ponownie dojdzie do władzy.

