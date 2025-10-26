"Pewnie nigdy nie dojdzie do sytuacji, że Koalicja Obywatelska będzie mogła samodzielnie sprawować rządy" - stwierdził prof. Andrzej Zybała, politolog z SGH, pytany o główne wyzwania, przed którymi stoi ugrupowanie Donalda Tuska. Na antenie Radia RMF24 ekspert skomentował dwie konwencje programowe - Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, która wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską przekształciła się wczoraj w Koalicję Obywatelską. O wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego powiedział: "Brnie w koleinach, które sobie wytworzył jakiś czas temu".

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński / Paweł Supernak; Art Service / PAP

Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość rozpoczynają przygotowania do wyborów parlamentarnych, które odbędą się w 2027 roku.

W dniach 24-25 października 2025 r. w Katowicach odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc Polska". W Warszawie 25 października rozpoczęła się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której politycy PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej formalnie scalili się w jedną partię - Koalicję Obywatelską. Kwestie programowe zaplanowano na niedzielę, 26 października.

Nowoczesna od grudnia 2023 r. współtworzyła trzeci rząd Donalda Tuska. Wczoraj oficjalnie została rozwiązana w związku z decyzją o połączeniu koalicyjnych partii. Inicjatywa Polska (najpierw stowarzyszenie zarejestrowane w 2017, od 2019 partia polityczna) funkcjonowała dotychczas pod przewodnictwem Barbary Nowackiej.

Znaczenie scalenia? To "formalny zabieg"

Zdaniem prof. Zybały, połączenie ugrupowań w jedną partię było kwestią czasu i logicznym następstwem współpracy w wyborach parlamentarnych z 2023 r. oraz tworzenia razem rządu. Jak stwierdził politolog, dla polskich wyborców decyzja nie ma dużego znaczenia.

Platforma Obywatelska połączyła się ze znacznie mniejszymi podmiotami. Nowoczesna miała swoją historię. To była kiedyś duża partia, ale straciła na znaczeniu. I teraz jedynym ratunkiem jest połączenie się (...). Inicjatywa Polska nigdy nie była dużą partią - ocenił gość Radia RMF24.

Z czym zmierzy się Koalicja Obywatelska?

Politolog ze Szkoły Głównej Handlowej przypomniał, że Koalicja Obywatelska reprezentuje klasę średnią i trudno jej trafić do innego wyborcy. Z tego powodu potrzebuje koalicjantów, aktualnie w postaci Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Ekspert zwrócił uwagę na słabnące wyniki w sondażach ugrupowania Szymona Hołowni, co określił jako "bycie na etapie destrukcji" oraz niskie notowania ludowców.

Wyzwania są potężne (...). Topnieją szeregi koalicjantów, z którymi mogą stworzyć rząd (...). Pewnie nigdy nie dojdzie do sytuacji, że KO będzie mogła samodzielnie sprawować rządy - analizował prof. Zybała.

Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości

PiS zorganizował potężne przedsięwzięcie, dyskusyjno-analityczne. Mnóstwo paneli dyskusyjnych w kluczowych tematach dla Polski - przyznał prof. Zybała i dodał, że konwencje, choć nie są wycelowane w masowego wyborcę, mogą wytworzyć dynamikę przyszłego działania.

Zdaniem prof. Zybały, należy odnotować wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, które jednak nie było zaskakujące. Jak twierdzi politolog SGH, narracja prezesa nosiła znamiona straszenia zachodnimi krajami UE.

(Narracja prezesa - przyp. RMF FM) osłabia nasze więzy z państwami Zachodu (...). Brnie w koleinach, które sobie wytworzył jakiś czas temu, ale one w szczególności teraz są groźne, kiedy jest wojna na wschodzie i potrzeba mobilizacji Zachodu, żeby poradzić sobie z rosyjską agresją. Także to była rzecz fatalna dla interesu Polski - ocenił gość Radia RMF24.

Według prof. Zybały, wystąpienie prof. Andrzeja Nowaka (historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego) podczas konwencji PiS było kompromitujące i pozbawione obiektywizmu.

To jest bardzo przykre usłyszeć takie rzeczy z ust profesora, tym bardziej historii, który tak wypowiada się jednostronnie, beznadziejnie, w zasadzie nie zachowując kultury równowagi, zobiektywizowanych ocen - stwierdził prof. Zybała.

Opracowanie: Karolina Galus