Sobotnia konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej rozpoczyna proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Podczas wydarzenia ujawniono nazwę nowej partii oraz jej logo. "Nazywamy się Koalicja Obywatelska, bo jako KO wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne. Niczego nie musimy wymyślać - powiedział na koniec swego godzinnego przemówienia Donald Tusk.

"Polska będzie tak długo bezpieczna, będzie tak długo pożądanym partnerem, jak długo my będziemy rządzić i wygrywać z tymi, którzy chcą to zrujnować" - powiedział w sobotę premier, lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas „konwencji zjednoczeniowej” PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.

Platforma Obywatelska połączyła się formalnie z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, tworząc jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska.

Nowe logo to biało-czerwone serce, symbol jedności parlamentarzystów KO.

Proces wyboru władz nowej partii ma zakończyć się do połowy stycznia, a oficjalne wybory mogą odbyć się w symbolicznej Hali Olivia w Gdańsku.

Nowoczesna formalnie zakończyła działalność, a Inicjatywa Polska planuje rozwiązać się w listopadzie; Zieloni nie dołączają do fuzji .

W sobotę o godz. 12 w Warszawie od odśpiewania hymnu rozpoczęła się konwencja krajowa PO.

Przemówienie Tuska

Nie chcę być po raz kolejny świadkiem tego, jak wielkie sprawy upadają przez małe przywary - mówił Tusk i wyraził uznanie dla Barbary Nowackiej, szefowej Inicjatywy Polskiej i Adama Szłapki z Nowoczesnej. Trzeba znaleźć to dobre, co nas łączy, by obronić Polskę przed tym, co nas chce podzielić - wyjaśnił lider PO.

Tusk, zwracając się do zebranych, powiedział: Przeciwstawiajmy się złu. Nie dajmy się sterroryzować. Nie pozwólmy, aby Polskę ogarnęła znowu fala kłamstwa, pogardy, nienawiści - zaznaczył.

Szef PO odwołał się też do czasu przed wyborami w 2023 r. Pierwszymi słowami, które zmobilizowały nasze środowiska polityczne, były te słowa, że więcej nie pozwolimy na to, aby bezkarnie kłamano: o historii, o teraźniejszości, żeby bezkarnie nie pogardzano ludźmi - podkreślił.

To my powiedzieliśmy głośno, że jesteśmy gotowi zerwać tę kurtynę kłamstw, obłudy, hipokryzji. To my jako pierwsi po wielu latach postanowiliśmy nazywać rzeczy naprawdę po imieniu: korupcję korupcją, kradzież kradzieżą, autorytaryzm autorytaryzmem - dodał Tusk.

Jak powiedział, właśnie wtedy, nazywając rzeczy po imieniu, udało się "po raz pierwszy zjednoczyć miliony ludzi, po raz pierwszy od wielu lat".

Tusk zaznaczył, że "polityka to nie jest romantyczny idealizm". To jest praktyka codziennego dnia, czasami codziennej walki. Tak, dobro musi zwyciężać zło, ale musi być silne. W polityce dla słabych nie ma litości - podkreślił. Dodał, że "ludzie dobrzy muszą być zjednoczeni".

Gdyby PiS odzyskał władzę, to fortyfikacje, zapory dronowe, setki kamer, tysiące żołnierzy i straży granicznej postawiliby pewnie na granicy Polski z resztą Europy; dla nich głównym problemem i wrogiem jest Unia Europejska, Niemcy i Francja - powiedział w sobotę premier Donald Tusk.

Jeśli Polacy mają wolność, to są gotowi i zdolni do robienia rzeczy wielkich - powiedział premier. Podkreślił, że Polska przegania obecnie Japonię pod względem PKB na osobę.

Podczas przemówienia przewodniczący PO poruszył m.in. kwestię bezpieczeństwa. Polska będzie tak długo bezpieczna, Polska będzie tak długo pożądanym partnerem dla tych najbardziej ambitnych, gwarantujących nasze bezpieczeństwo wobec agresji rosyjskiej partnerów, tak długo, jak my będziemy rządzić. Tak długo, jak my będziemy wygrywać z tymi, którzy chcą to zrujnować - powiedział.

Tusk nawiązał też do konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która od piątku trwa w Katowicach. Oni proponują nam kompletną samotność - ocenił. Dodał, że "proponują de facto kompletną bezradność wobec potencjalnej agresji rosyjskiej".

Wczoraj patrzyliście na ich twarze, te wilcze apetyty. Naprawdę lepiej mieć u władzy premiera z wilczymi oczami niż partię o wilczych apetytach - powiedział Tusk.

Zjednoczenie trzech ugrupowań

Do zjednoczenia trzech ugrupowań - Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i partii Inicjatywa Polska - miało dojść już wcześniejszą jesienią, jednak sprawę opóźniły najpierw wydarzenia krajowe, a potem negocjacje, zwłaszcza na szczeblu regionalnym. Ostatecznie "zielone światło" połączeniu w zeszłym tygodniu dał zarząd PO, który w ten piątek, tuż przed konwencją, zebrał się jeszcze raz.

Na sobotniej konwencji krajowej PO, określanej jako "zjednoczeniowa", ujawniono nową nazwę partii oraz jej logo. Politycy zjednoczyli się pod szyldem Koalicji Obywatelskiej - funkcjonującej od lat nazwy, która jest nazwą klubu parlamentarnego i była nazwą koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych z 2019 oraz 2023 r.

Nowym logiem będzie biało-czerwone serce, które stało się znakiem rozpoznawczym parlamentarzystów KO.

Nazywamy się Koalicja Obywatelska, bo jako KO wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne. Niczego nie musimy wymyślać - powiedział na koniec swego godzinnego przemówienia Donald Tusk.

Budka: To kwestia porządkowania spraw

To jest kwestia porządkowania pewnych spraw. W Koalicji Obywatelskiej funkcjonujemy jako różne ugrupowania od 2018 roku. To bardzo dobra współpraca. Warto sfinalizować ten związek, żeby było to jedno ugrupowanie polityczne. Dajemy sygnał koleżankom i kolegom z koalicji 15 października, że współpraca (...), to w jaki sposób można pokazywać wyborcom, że jest się razem, procentuje, co widać w ostatnich sondażach - mówił w sobotę rano Borys Budka, gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM

Wybory nowych władz

Po tym, jak Platforma Obywatelska dokona zmian w swoim statucie, nowe ugrupowanie wybierze swoje władze na wszystkich szczeblach. W wyborach wezmą udział ci członkowie Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, którzy złożą akces do nowej partii.

Zdaniem sekretarza generalnego PO Marcina Kierwińskiego wybory powinny odbyć się w ciągu miesiąca od konwencji zjednoczeniowej. Jest jeszcze coś takiego jak sąd rejestrowy, który musi zarejestrować zmiany statutu i to trochę od tego uzależniamy. Zwyczajowo jest to między trzy a sześć tygodni. Zakładamy około cztery tygodnie - tłumaczył w tym tygodniu.

Z informacji PAP wynika, że cykl wyborczy powinien zakończyć się najpóźniej w połowie stycznia. Jego ostatnim elementem ma być wybór zarządu nowej partii, którego dokonuje Rada Krajowa. Prawdopodobne jest, że dojdzie do tego 24 stycznia w gdańskiej Hali Olivia. Data i miejsce są symboliczne - to tam właśnie w 2001 r. odbył się zjazd, na którym Platformę Obywatelską - funkcjonującą najpierw jako stowarzyszenie - założyli Donald Tusk, Maciej Płażyński i Andrzej Olechowski.

Rozwiązanie partii

Dzień przed sobotnim wydarzeniem konwencję krajową, na której przegłosowana została uchwała o rozwiązaniu partii, zwołała Nowoczesna - od tego momentu partia formalnie nie istnieje, a za dokończenie procesu jej rozwiązania odpowiadać będzie likwidator Michał Prądzyński. Inaczej wygląda to w przypadku Inicjatywy Polskiej, która taką decyzję ma dopiero przed sobą. Kongres, na którym partia podejmie decyzję o rozwiązaniu, odbędzie się 15 listopada.

W połączeniu udziału nie bierze czwarty filar KO, czyli Zieloni.

Sobotnia konwencja krajowa będzie miała swoją programową kontynuację w niedzielę, kiedy to politycy KO oraz eksperci spotkają się w Centrum Nauki Kopernik, gdzie pod hasłem "Demokracja równych szans" będą dyskutować o wyzwaniach m.in. w dziedzinie konkurencyjności gospodarki czy energetyki jądrowej.