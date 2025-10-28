Co zrobił, żeby temu zapobiec? Jak to możliwe, że formalności w tej sprawie zostały załatwione w 24 godziny? Czy posłowie Robert Telus, Rafał Romanowski i były szef KOWR Waldemar Humięcki zostaną wyrzuceni z PiS? Gościem w Rozmowie o 7:00 będzie Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK i poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Marcin Horała gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 / Piotr Szydłowski / RMF24

Poruszymy także sprawę wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi Zbigniewowi Ziobro. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości popełnienie 26 przestępstw, wśród nich zarzut o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czy minister zostanie zatrzymany i aresztowany?

Jak Prawo i Sprawiedliwość chce poradzić sobie z kryzysem wizerunkowym? Kto na nim skorzysta?

