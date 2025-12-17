"Od zawsze łączyliśmy różne głosy. Przez to, że niektórzy koledzy skupiają się sami na sobie, notowania spadają. Wpis Jacka Kurskiego był w wielu miejscach niesprawiedliwy, zmanipulowany" - ocenił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński, czym nawiązał do wpisu byłego prezesa TVP, który pozornie wzywał do jedności, choć sformułował w nim długą listę zarzutów wobec byłego premiera - łącznie z organizacją konkurencyjnego wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego spotkania opłatkowego. "Niektórzy rozpowszechniają informację o tym, że Mateusz Morawiecki utworzy własne koło, ale to nie jest prawda" - dodał Paweł Jabłoński.