"Prawo i Sprawiedliwość - jako partia - na razie nie wpłaciło ani złotówki na komitet wyborczy Karola Nawrockiego. Nie mamy z czego wpłacać tych pieniędzy" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Henryk Kowalczyk, poseł i skarbnik PiS. Wyjaśnił, że komitet wyborczy Karola Nawrockiego prowadzi kampanię tylko i wyłącznie dzięki darowiznom. Posłowie i senatorowie wpłacają co miesiąc 1 tys. zł, a eurodeputowani – 5 tys. zł.

Finansowe kłopoty PiS

Piotr Salak rozpoczął rozmowę z Henrykiem Kowalczykiem, skarbnikiem PiS, od kwestii finansów: utraconej subwencji i budżetu na kampanię wyborczą Karola Nawrockiego.

Dzięki dobrej postawie darczyńców odrobinę tych pieniędzy mamy. Ale to trudno mówić, że to są pieniądze, które pozwalają na prowadzenie uczciwej, w równej konkurencji kampanii. W tej chwili mamy ponad 2 mln zł na prowadzenie kampanii - mówił Kowalczyk. Tymczasem, jak wskazał, limity na tę kampanię będą wynosić ok. 25-30 mln zł.

To są pieniądze daleko niewystarczające - polityk PiS w ten sposób podsumował budżet na wybory prezydenckie.

Kowalczyk dodał, że komitet wyborczy Karola Nawrockiego ma swojego pełnomocnika finansowego. On - jako skarbnik PiS - nie zajmuj się tym osobiście.

Tak naprawdę komitet wyborczy w tej chwili prowadzi kampanię tylko i wyłącznie z darowizn tych, którzy wpłacają na komitet wyborczy - powiedział polityk PiS.

Chce pan powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie wpłaciło w tej chwili jako partia ani złotówki na komitet wyborczy Karola Nawrockiego? - zapytał Piotr Salak.

Na razie nie wpłaciło, dlatego że nie mamy z czego wpłacać tych pieniędzy jako partia. PiS ma zabrane finansowanie - odpowiedział gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Przyznał, że dzięki pieniądzom z darowizn, PiS "uporało się z kredytami". My mieliśmy 35 milionów kredytu zaciągniętego na kampanię wyborczą - przypomniał skarbnik partyjny.

Minister Domański pisze do PKW

Antoni Kowalczyk sporu uwagi poświęcił uchwale Państwowej Komisji Wyborczej ws. subwencji dla PiS. Przypomnijmy, minister finansów Andrzej Domański skierował w poniedziałek do PKW kolejne pismo ws. wykładni uchwały dotyczącej wypłaty środków dla PiS. Według niego zwłoka PKW w wyjaśnieniu uchwały może budzić niepokój. Chodzi o grudniową uchwałę PKW, która - po orzeczeniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego - przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. PKW podkreśliła zarazem, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności.

Tam w ogóle nie ma pola do żadnej interpretacji. Tam nie ma żadnej warunkowości. Przeanalizowałem to pismo ministra Domańskiego, ono jest kuriozalne - mówił gość Piotra Salaka.

Jak widać (minister Domański - red.) wykonuje polityczne polecenia Tuska, żeby nie dać nam pieniędzy na kampanię wyborczą. Będzie odstawał nie wiadomo jakie cyrki, żeby tych pieniędzy nie wypłacić - skwitował polityk PiS.

Comiesięczne wpłaty polityków PiS

Antoni Kowalczyk potwierdził, że władze partii wyznaczyły dla polityków PiS limity comiesięcznych wpłat, by partia mogła egzystować. Europosłowie wpłacają po 5 tys. zł, posłowie i senatorowie - po 1 tys. zł.

To jest sugestia, bo w partii nie można nałożyć obowiązku i komornika nie wyślemy. Natomiast to jest poczucie solidarności, odpowiedzialności za funkcjonowanie PiS - partii, z listy której zostali wybrani europosłowie i posłowie - powiedział Kowalczyk.

Gość Radia RMF24 przyznał, że jako skarbnik partii, ma listę osób i wpłat. Jak trzeba, to przypominam (o konieczności wpłaty pieniędzy - red.), telefonuję. Przypominam o takim poczuciu solidarności za innych - powiedział Kowalczyk.

Pieniądze na kampanię Nawrockiego

Piotr Salak w dalszej części rozmowy dociekał, czy Henryk Kowalczyk ma wpływ na to, jak komitet wyborczy Karola Nawrockiego wydaje pieniądze.

Polityk przyznał, że ma nad tym kontrolę. Oczywiście, to nie chodzi o to, że podpisuję każdą fakturę, bo to robi pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego. Natomiast mam na to wpływ. Uczestniczę w posiedzeniach sztabu, no i czasami, niestety, muszę sugerować ograniczenia wydatków - ujawnił poseł PiS.

Sztab wyborczy podejmuje czasami trudne decyzje, że zrobi to, a nie zrobi czegoś innego. W tej chwili najpilniejszą rzeczą jest organizacja spotkań. Tu trudno dyskutować, ale chcemy jak najtaniej to robić. Jest produkcja banerów, no bo to jest teraz dość powszechny środek prezentacji kandydata, ale też i kampania w internecie czy organizacja dużych spotkań typu konwencja programowa (...). Sztab wyborczy jest w pełni świadomy, jakimi pieniędzmi dysponuje, no i chcąc nie chcąc, dostosowuje się do tych ograniczeń. Przecież nie wydadzą pieniędzy, których nie ma - powiedział polityk PiS.

Piotr Salak zapytał o konkretne cięcia w kampanii wyborczej.

Bardzo mocno ograniczona jest kampania internetowa, która oczywiście była planowana zupełnie inaczej. Ograniczamy do minimum też duże billboardy. Opieramy się na prezentacji banerów. One są tańsze, nie wymagają opłat za ekspozycję, bo akurat ekspozycja banerów zgodnie z prawem jest dopuszczona w sposób bezpłatny. Na swoim ogrodzeniu każdy sympatyk może powiesić taki baner i nie brać opłaty. Natomiast bardzo duże ekspozycje w dużych miastach, niestety, są drogie i z tego jesteśmy zmuszeni rezygnować - ujawnił Antoni Kowalczyk.

Czy Panu się podoba kampania wyborcza Karola Nawrockiego? - zapytał Salak.

Na tym etapie tak. Brałem udział w kampanii prezydenta Andrzeja Dudy w latach 2014/15. I porównuję te kampanie, bo one są porównywalne. Też mało znany kandydat, nie bezpośrednio z grona ścisłego kierownictwa partii - mówił polityk PiS.

