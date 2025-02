"Jutro w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie Andrzeja Dudy z Keithem Kelloggiem" - zapowiedział Wojciech Kolarski, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Piotr Salak rozmawia z Wojciechem Kolarskim o sytuacji wokół Ukrainy po Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Wojciech Kolarski, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP / Mikołaj Poruszek / RMF24

Wojciech Kolarski, zapytany przez Piotra Salaka, co usłyszy od prezydenta Dudy gen. Kellogg, odpowiedział, że prezydent powtórzy to, co mówi od dawna: Rosja nie może wygrać tej wojny. Nie może odnieść sukcesu. Rosjanie nie mogą być przekonani, że warto było zaatakować bez przyczyny niepodległe państwo - odpowiedział Kolarski.

Do spotkania Duda - Kellogg ma dojść we wtorek po południu.

Wojciech Kolarski podkreślił, że "teraz dopiero zaczyna się dyplomacja, są dyskutowane szczegóły".

Europa powinna wspierać USA w tym procesie, Europa do tej pory nie przedstawiła żadnego planu - skonkludował gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zauważył równocześnie, że "Putin boi się dwóch przywódców na świecie: prezydenta USA i przywódcy Chin".

Sytuacja na Ukrainie od wielu miesięcy jest niekorzystna dla strony ukraińskiej, Putin bez przymuszenia nie zgodzi się na jakiekolwiek negocjacje - ocenił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

