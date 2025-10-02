Europoseł z ramienia Polski 2050 Michał Kobosko skomentował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, czy będzie się ubiegał o funkcję przewodniczącego ugrupowania po rezygnacji Szymona Hołowni. "Nie podjąłem jeszcze decyzji. Bo nie jest prosta, że rzucam wszystko, do czego zatrudnili mnie wyborcy, i wracam do kraju" – powiedział. Jednocześnie w ciepłych słowach wypowiedział się na temat kandydatury Ryszarda Petru na to stanowisko. "Jest doświadczonym politykiem: ciężko i dobrze pracuje w naszym klubie" – ocenił.