Iran poinformował o przeprowadzeniu udanego testu pocisku balistycznego o zasięgu 10 tys. kilometrów. Jeśli doniesienia się potwierdzą, Teheran zyskałby możliwość rażenia celów na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy. Światowe służby wywiadowcze i analitycy z niepokojem analizują dostępne informacje, które mogą zwiastować nową erę w globalnym układzie sił.

Iran ogłosił udany test pocisku balistycznego o zasięgu 10 tys. kilometrów.

Zasięg rakiety pozwala na potencjalny atak na Stany Zjednoczone i Europę.

Irańskie media powiązane z reżimem poinformowały o przeprowadzeniu udanego testu pocisku balistycznego o zasięgu 10 tys. kilometrów. Według doniesień rakieta została wystrzelona z kosmodromu im. Imama Chomeiniego, położonego na wschód od Teheranu, i miała polecieć w kierunku Morza Wschodniosyberyjskiego. Zgoda na wejście w rosyjską przestrzeń powietrzną miała zostać uzyskana od Kremla.

Brak niezależnych dowodów

Dotychczas jedynym dowodem na przeprowadzenie testu jest krótki film przedstawiający start i początkowy lot rakiety. Brakuje również zdjęć satelitarnych czy innych niezależnych źródeł potwierdzających sukces irańskiej misji.

Zachodni wywiad oraz niezależni analitycy obecnie weryfikują wiarygodność informacji przekazywanych przez Teheran. Eksperci podkreślają, że jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to oznaczać historyczną eskalację irańskiego programu zbrojeniowego.

Iran, który dotąd dysponował rakietami o zasięgu do 3 tys. kilometrów, mógłby stać się poważnym zagrożeniem nie tylko dla regionu, ale i dla całego świata.

Iran ostrzega i demonstruje siłę

Irańscy urzędnicy już wcześniej ostrzegali, że są w stanie przeprowadzić atak na amerykańskie miasta, wystrzeliwując rakiety z okrętów znajdujących się w odległości 2 tys. kilometrów od wybrzeży USA. Amerykański Departament Obrony zwraca uwagę, że irańskie programy rakietowe mają podwójne zastosowanie - mogą służyć zarówno celom cywilnym, jak i wojskowym.

Jeśli test zostanie potwierdzony, Iran może wejść do grona państw dysponujących międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi. Oznaczałoby to znaczącą zmianę w równowadze sił na świecie i wzrost napięcia w relacjach międzynarodowych.