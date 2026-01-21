Krynicka Grupa GOPR prowadzi poszukiwania 55-letniego turysty, który we wtorek około południa wyszedł w góry w rejonie Krynicy-Zdroju i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu.

55-latek we wtorek około południa wyszedł w góry w rejonie Krynicy-Zdroju / Shutterstock

55-letni mężczyzna ostatni raz był widziany wczoraj koło południa w rejonie Krynicy-Zdroju.

Mężczyzna ma około 180 cm wzrostu. Jak przekazał GOPR, mógł być widziany przez innych turystów na szlakach turystycznych Beskidu Sądeckiego w rejonie Krynicy, na terenie Krynicy-Zdroju, a także na trasie między Krynicą a Nowym Sączem lub w samym Nowym Sączu.

W chwili zaginięcia był ubrany na ciemno. Miał przy sobie mały plecak oraz buty górskie. Możliwe, że nosił także ciemne stuptuty - wodoodporne ochraniacze na łydkach.

Ratownicy apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego lub mają informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, o pilny kontakt z Krynicką Grupą GOPR.

W nocy temperatura w okolicach Krynicy spadła do minus 12 stopni. Na szlakach zalega zmrożony śnieg, który utrudnia wędrówkę.