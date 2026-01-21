Jedna osoba nie żyje, cztery poszkodowane trafiły do szpitala - to bilans tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek wieczorem na DK5 w miejscowości Mysłów w województwie dolnośląskim. Zderzyły się tam dwie osobówki.

Dolnośląskie: Tragiczny wypadek drogowy na DK5 w miejscowości Mysłów / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze / Państwowa Straż Pożarna

Więcej najnowszych informacji z Polski i całego świata znajdziesz na RMF24.pl .

Dramat na Dolnym Śląsku

Mundurowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze poinformowali o wypadku, do którego doszło we wtorkowy wieczór na drodze krajowej nr 5 w powiecie jaworskim w województwie dolnośląskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Jedna osoba została zakleszczona w pojeździe. Strażacy musieli wydostać ją przy pomocy narzędzi hydraulicznych.

"Łącznie pojazdami podróżowało pięć osób. Cztery z nich po wstępnym zaopatrzeniu zostały przetransportowane do szpitala. Niestety, pomimo intensywnych działań ratowniczych, życia jednej osoby nie udało się uratować" - podała straż pożarna.

Dolnośląskie: Tragiczny wypadek drogowy na DK5 w miejscowości Mysłów / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze / Państwowa Straż Pożarna

Dolnośląskie: Tragiczny wypadek drogowy na DK5 w miejscowości Mysłów / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze / Państwowa Straż Pożarna