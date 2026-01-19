Koalicja Obywatelska wciąż jest na prowadzeniu i wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość - wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Pierwotnie, w wyniku pomyłki technicznej po stronie sondażowni, portal podawał, że to PiS jest na prowadzeniu.

KO przed PiS - wynika z najnowszego sondażu, fot. Anita Walczewska / Paweł Wodzyński / East News

PiS nie prowadzi w najnowszym sondażu wyborczym, jak pierwotnie podawano.

Konfederacja i partie prawicowe rosną, a Lewica balansuje na granicy progu wyborczego.

Jak wyglądałaby symulacja sił w Sejmie - sprawdź poniżej.

Najświeższy sondaż dla Wirtualnej Polski pokazuje, jak wyglądałoby poparcie partii, gdyby wybory odbyły się w połowie stycznia 2026 roku. Wyniki wskazują na prowadzenie Koalicji Obywatelskiej, choć początkowo sondażownia podała wręcz odwrotny rezultat.

"W wyniku pomyłki technicznej po stronie sondażowni rezultaty Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości zostały zamienione miejscami" - czytamy na stronie WP.

Kto prowadzi?

Koalicja Obywatelska: 31,8 proc. - wzrost o 5,9 pkt proc. w porównaniu z początkiem stycznia.

- wzrost o 5,9 pkt proc. w porównaniu z początkiem stycznia. Prawo i Sprawiedliwość: 26,2 proc. - spadek o 4,7 pkt proc.

- spadek o 4,7 pkt proc. Konfederacja: 14 proc. - wzrost o 2,8 pkt proc.

- wzrost o 2,8 pkt proc. Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorz Braun): 7,1 proc. - spadek o 2,6 pkt proc.

- spadek o 2,6 pkt proc. Lewica: 5,9 proc. - balansuje na granicy progu wyborczego, spadek o 2,3 pkt proc.

Partie takie jak PSL (4,8 proc.), Polska 2050 (2,3 proc.) czy Partia Razem (2,7 proc.) nie przekroczyłyby progu 5 proc. i nie weszłyby do Sejmu.

Na podstawie wyników sondażu i symulacji prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego podział mandatów wyglądałby następująco:

KO: 190 mandatów

PiS: 153 mandaty

Konfederacja: 72 mandaty

Konfederacja Korony Polskiej (Braun): 26 mandatów

Lewica: 19 mandatów

Badanie przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 16-18 stycznia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Wykorzystano metodę mieszaną CATI i CAWI, aby dokładnie odwzorować strukturę demograficzną społeczeństwa.