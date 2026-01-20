"Nie będzie zmian w pensum dla nauczycieli. Musimy uzgodnić natomiast, w jaki sposób rozliczać nadgodziny nauczycieli” – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa resortu edukacji.

Piotr Salak rozpoczął rozmowę z Katarzyną Lubnauer od kwestii dostępu młodzieży do social mediów. Od kiedy nikt w Polsce poniżej 15. roku życia nie będzie mógł korzystać z mediów społecznościowych? - zapytał prowadzący.

Nawet w Australii, która wprowadziła tego typu rozwiązanie, to wprowadzenie trwało co najmniej rok. I musimy zdać sobie sprawę, że u nas też musi odbyć się rozmowa społeczna w tej sprawie. Natomiast nie mamy też żadnych wątpliwości, że media społecznościowe szkodzą dzieciom - odpowiedziała Lubnauer.

Już w tej chwili mamy zasadę, że dzieci do 13. roku życia nie powinny korzystać z większości platform społęcznościowych. Okazuje się jednak, że 1,5 mln dzieci mimo to korzysta social mediów - podkreśliła polityczka KO.

Rozwiązanie, o którym mówimy, ma nałożyć na platformy, które dostarczają nam różne media społecznościowe, obowiązek skutecznej weryfikacji wieku. I jeżeli dostarczają te media dzieciom poniżej 15. roku życia, to będą czekały ich kary - podkreśliła wiceszefowa resortu edukacji.

Zauważmy, że jeżeli nie ma skutecznej weryfikacji wieku przez platformy, które się tym w ogóle nie przejmują, to rodzic nawet nie jest w stanie w pełni zapanować nad tym [co robi dziecko - red.] - dodała.

Lubnauer przyznała, że liczy w tej sprawie na ponadpartyjne porozumienie, z wyjątkiem Konfederacji.

Co z pensum nauczycieli?

Nie będziemy ruszać pensum - stanowczo odpowiedziała Katarzyna Lubnauer na pytanie Piotra Salaka o możliwe zwiększenie liczby godzin. Będzie natomiast rozwiązanie w sprawie godzin ponadliczbowych - zapowiedziała wiceministra edukacji.

Katarzyna Lubnauer / Jakub Rutka / RMF FM