Rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły powiedział, że "pociąg spadł z szyn i przechylił się".

Na miejsce skierowano specjalistyczny sprzęt naprawczy PKP, który ma przywrócić sprawność torów.

W wyniku zdarzenia ruch kolejowy na odcinku został wstrzymany. Pociągi dalekobieżne kierowane są trasami objazdowymi przez stacje Olkusz, Trzebinia oraz Zawiercie. Dla pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Przewoźnicy informują o zmianach w rozkładzie jazdy na stacjach, przystankach oraz w internecie.

Służby na miejscu, trwa wyjaśnianie okoliczności

Na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei oraz strażacy. O zdarzeniu została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Komisja kolejowa prowadzi szczegółowe ustalenia dotyczące przyczyn i przebiegu wykolejenia.