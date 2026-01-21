We wtorek wieczorem doszło do wykolejenia dwóch wagonów pociągu Polregio na trasie Miechów - Słomniki w województwie małopolskim. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak ruch kolejowy został wstrzymany, wprowadzono komunikację zastępczą. Komisja kolejowa pracująca na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Według służb przyczyną wykolejenia było naturalne uszkodzenie szyny spowodowane niską temperaturą.

  • We wtorek wieczorem wykoleiły się dwa wagony pociągu Polregio na trasie Miechów - Słomniki.
  • W zdarzeniu brało udział około 20 pasażerów - nikt nie odniósł obrażeń.
  • Ruch kolejowy wstrzymany, wprowadzono komunikację zastępczą.
We wtorek po godzinie 21:00 na trasie Miechów - Słomniki doszło do wykolejenia dwóch wagonów pociągu osobowego Polregio relacji Kielce - Kraków. W momencie zdarzenia w pociągu przebywało około 20 osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Przyczyna: mróz uszkodził szynę

Jak poinformowała policja, komisja kolejowa ustaliła, że do wykolejenia doszło w wyniku naturalnego odłupania szyny, spowodowanego niską temperaturą. Wykluczono ingerencję osób trzecich. 

Rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły powiedział, że "pociąg spadł z szyn i przechylił się". 

Na miejsce skierowano specjalistyczny sprzęt naprawczy PKP, który ma przywrócić sprawność torów.

W wyniku zdarzenia ruch kolejowy na odcinku został wstrzymany. Pociągi dalekobieżne kierowane są trasami objazdowymi przez stacje Olkusz, Trzebinia oraz Zawiercie. Dla pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Przewoźnicy informują o zmianach w rozkładzie jazdy na stacjach, przystankach oraz w internecie.

Służby na miejscu, trwa wyjaśnianie okoliczności

Na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei oraz strażacy. O zdarzeniu została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Komisja kolejowa prowadzi szczegółowe ustalenia dotyczące przyczyn i przebiegu wykolejenia.