We wtorek wieczorem doszło do wykolejenia dwóch wagonów pociągu Polregio na trasie Miechów - Słomniki w województwie małopolskim. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak ruch kolejowy został wstrzymany, wprowadzono komunikację zastępczą. Komisja kolejowa pracująca na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Według służb przyczyną wykolejenia było naturalne uszkodzenie szyny spowodowane niską temperaturą.
- We wtorek wieczorem wykoleiły się dwa wagony pociągu Polregio na trasie Miechów - Słomniki.
- W zdarzeniu brało udział około 20 pasażerów - nikt nie odniósł obrażeń.
- Ruch kolejowy wstrzymany, wprowadzono komunikację zastępczą.
We wtorek po godzinie 21:00 na trasie Miechów - Słomniki doszło do wykolejenia dwóch wagonów pociągu osobowego Polregio relacji Kielce - Kraków. W momencie zdarzenia w pociągu przebywało około 20 osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.