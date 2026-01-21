Prom Jantar Unity wypłynął we wtorek wieczorem ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga. To pierwszy komercyjny rejs nowego polskiego promu, największego na liniach Polska - Skandynawia.
- 158 ciężarówek, 9 aut osobowych i 161 pasażerów popłynęło we wtorek wieczorem ze Świnoujścia do Trelleborga na pokładzie nowego promu m/f Jantar Unity.
- To pierwszy komercyjny rejs największego polskiego promu na trasie Polska-Skandynawia.
- Na pokładzie serwowano kolację 147 kierowcom tirów i 14 pasażerom z aut osobowych; pasażerowie otrzymali także 30-kilogramowy tort z okazji inauguracyjnego rejsu.
- Więcej o promie przeczytasz w naszym artykule.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Prom "Jantar" we wtorek o godz. 20.40 odbił od nabrzeża terminalu w Świnoujściu. W premierowym rejsie do Trelleborga transportował 158 pojazdów ciężarowych, w tym 12 naczep. Kolację zaserwowano 147 kierowcom tirów i 14 pasażerom, którzy wjechali na pokład autami osobowymi.
Warunki są bardzo dobre, pogoda dobra, wiatry słabe. Będziemy płynąć około siedmiu godzin - mówił chwilę przed wypłynięciem kpt. ż.w. Wojciech Żukowski.