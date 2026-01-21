Niezwykły tort dla pasażerów

M/F Jantar Unity to nowa jednostka Unity Line, operatora promowego Unity Line, który powstał ponad 30 lat temu dzięki współpracy Polskiej Żeglugi Morskiej i Euroafrica. Kpt. Żukowski we wtorek wieczorem serwował pierwszym pasażerom porcje 30-kilogramowego tortu o smaku marakui, ozdobionego zdjęciem promu.

Kpt. ż.w. Wojciech Żukowski kroi okolicznościowy tort na pokładzie nowego promu Jantar Unity / Marcin Bielecki / PAP

Prezes Unity Line Polska Paweł Pluto-Prądzyński powiedział na pokładzie, że od miesiąca załoga testowała tę jednostkę podczas rejsów próbnych do Ystad i Trelleborga. Sprawdzano działanie wszystkich systemów, nawigacji, siłowni okrętowej, wykonywano manewry w portach.

Dziś wyjątkowy wieczór. To jest pierwszy rejs komercyjny, ale wcześniej rejsy już się odbywały, więc jesteśmy spokojni, że sobie poradzi - powiedział Pluto-Prądzyński.

Prezes wyjaśnił, że 52-osobowa załoga "Jantara" nie musiała specjalnie przygotowywać się do rejsu, bo są to marynarze z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Są dumni, że mamy tę jednostkę. Było to widać podczas ceremonii chrztu - podkreślił Pluto-Prądzyński.

Chrzest "Jantar Unity" odbył się w sobotę w Szczecinie, przy nabrzeżu blisko Wałów Chrobrego. W niedzielę zorganizowano dzień otwarty. Przez sześć godzin prom zwiedziło ponad 5 tys. osób. Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania. AI nam podpowiedziało, że powinny być trzy tysiące. Było więcej - skomentował we wtorek prezes.

Wjazd samochodów na nowy prom Jantar Unity / Marcin Bielecki / PAP

Największy taki prom

"Jantar" jest największym i najnowocześniejszym promem, który będzie operował między Polską a Skandynawią. Ponad 4 km linii ładunkowej pozwala zmieścić na nim nawet 250 ciężarówek. W kabinach są miejsca dla 400 pasażerów. Prom będzie transportował przede wszystkim ładunki cargo, ale można się w nim wybrać również w rejs turystyczny. Oferuje m.in. osiem kabin deluxe.

Prom ma wyporność 26 127 ton. Maksymalna masa ładunku to 9437 ton. Załadunek (2,5 -3 h) może odbywać się przez cztery rampy, po dwie na dziobie i rufie. Cichy napęd i zredukowanie wibracji zapewnią komfort pasażerom.

"Jantar" osiąga prędkość 19 węzłów. Jak wyjaśniali oficerowie - mechanicy, prędkość eksploatacyjna to 14 węzłów. Wtedy spalanie jest małe, a czas rejsu (ok. 6,5 h) dostosowany do czasu odpoczynku kierowców. Prom będzie kursował codziennie do Trelleborga, a w przyszłości także do Ystad. Obsługuje tę linię na tzw. "wahadle" z m/f Epsilon, nieco mniejszą jednostką Unity Line. ("Epsilon" ma 186 m długości, 2860 m linii ładunkowej, 70 kabin dla paserów, 276 łóżek.).

Prom pomieści nawet 250 ciężarówek / Marcin Bielecki / PAP

Prom zbudowała Gdańska Stocznia Remontowa, należąca do Remontowa Holding SA. Projekt przygotowała Remontowa Marine Design and Consulting[. Umowę na budowę trzech promów RO-PAX (ładunki toczne Roll-on/Roll-off i przestrzeń pasażerska) podpisano w 2021 r. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zapowiedział w sobotę, że do końca br. ma być gotowy bliźniaczy prom o nazwie "Bursztyn". Trwają przygotowania do budowy trzeciej jednostki z serii, która powinna powstać do 2028 r.

Budowa i wyposażenie m/f Jantar Unity kosztowało ponad 250 mln euro. Jest to pierwszy z trzech nowoczesnych promów (z napędem hybrydowym LNG plus baterie) budowanych w ramach rządowego programu odbudowy polskiej floty. Ma to pozwolić polskim armatorom odzyskać dużą cześć rynku przewozów na Bałtyku. Wg rządowych planów spółka Unity Line (założona w latach 90. XX w. przez Polską Żeglugę Morską i Euroafricę) oraz Polferries (Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu) mają zostać skonsolidowane pod szyldem jednego operatora "polsca".