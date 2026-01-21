Niespodziewane problemy prezydenta USA. Samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie zawrócił do bazy lotniczej Andrews pod Waszyngtonem w związku z "niewielkim problemem z elektroniką". Do Davos Trump przybędzie z opóźnieniem.

  • Samolot Air Force One z prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie zawrócił do bazy Andrews pod Waszyngtonem.
  • Powodem był niewielki problem z elektroniką wykryty tuż po starcie.
  • Prezydent i jego zespół przesiedli się do innego samolotu, by kontynuować podróż do Szwajcarii.
  • Donald Trump leciał na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.
O problemie poinformował w nocy z wtorku na środę Biały Dom.

"Po wystartowaniu załoga AF1 zidentyfikowała niewielki problem z elektroniką. W ramach środków ostrożności AF1 wraca do bazy Andrews. Prezydent i jego zespół wsiądą do innego samolotu i będą kontynuować podróż do Szwajcarii" - informował w nocy związany z Białym Domem profil Rapid Response 47 w serwisie X.

Air Force One bezpiecznie wylądował w bazie w Maryland chwilę po godz. 23 miejscowego czasu. Po ok. godzinie inny samolot z prezydentem na pokładzie wystartował do Szwajcarii.

W środę Trump ma uczestniczyć w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W związku z powrotem do bazy prezydent przybędzie do Szwajcarii z opóźnieniem.

We wtorek wieczorem Trump zamieścił wpis na swojej platformie społecznościowej Truth Social: "Ameryka będzie dobrze reprezentowana w Davos - przeze mnie. NIECH WAS BÓG BŁOGOSŁAWI!".

Forum w Davos

Środa jest trzecim dniem forum w Davos. W programie jest m.in. debata o możliwościach obronnych Europy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. W innych panelach będzie można usłyszeć przywódców m.in. Hiszpanii, Argentyny czy Egiptu.

W porannej debacie pt. "Czy Europa jest w stanie się obronić?" oprócz Nawrockiego wezmą udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Po południu Donald Trump ma wygłosić blisko godzinne przemówienie.

W środę w ramach Forum odbędzie się też około 60 innych spotkań, paneli i dyskusji.