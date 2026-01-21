Niespodziewane problemy prezydenta USA. Samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie zawrócił do bazy lotniczej Andrews pod Waszyngtonem w związku z "niewielkim problemem z elektroniką". Do Davos Trump przybędzie z opóźnieniem.

Donald Trump na pokładzie / AARON SCHWARTZ / PAP/EPA

Samolot Air Force One z prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie zawrócił do bazy Andrews pod Waszyngtonem.

Powodem był niewielki problem z elektroniką wykryty tuż po starcie.

Prezydent i jego zespół przesiedli się do innego samolotu, by kontynuować podróż do Szwajcarii.

Donald Trump leciał na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

O problemie poinformował w nocy z wtorku na środę Biały Dom.

"Po wystartowaniu załoga AF1 zidentyfikowała niewielki problem z elektroniką. W ramach środków ostrożności AF1 wraca do bazy Andrews. Prezydent i jego zespół wsiądą do innego samolotu i będą kontynuować podróż do Szwajcarii" - informował w nocy związany z Białym Domem profil Rapid Response 47 w serwisie X.

Air Force One bezpiecznie wylądował w bazie w Maryland chwilę po godz. 23 miejscowego czasu. Po ok. godzinie inny samolot z prezydentem na pokładzie wystartował do Szwajcarii.