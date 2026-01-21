Poranny wypadek ciężarówki spowodował poważne utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. Na wysokości ulicy Lubowidzkiej przewrócił się tir, który częściowo wysypał przewożony ładunek zboża. Ruch w obu kierunkach jest utrudniony.

/ KM PSP Gdańsk /

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 6:00 na obwodnicy Trójmiasta na wysokości ulicy Lubowidzkiej.

Ciężarówka uderzyła w barierki, po czym przewróciła się na bok. W wyniku zdarzenia część przewożonego zboża wysypała się na jezdnię.

Kierowca pod opieką ratowników

Jak informują służby, kierowca ciężarówki jest przytomny, zajął się nim Zespół Ratownictwa Medycznego. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. W drodze jest również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z Gdańska.



W wyniku wypadku zablokowano po jednym pasie w obu kierunkach. Obecnie ruch odbywa się wyłącznie jednym zewnętrznym pasem w każdą stronę.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i korkami. Służby apelują o zachowanie ostrożności i omijanie miejsca zdarzenia, jeśli to możliwe.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia.