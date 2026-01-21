Poranny wypadek ciężarówki spowodował poważne utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. Na wysokości ulicy Lubowidzkiej przewrócił się tir, który częściowo wysypał przewożony ładunek zboża. Ruch w obu kierunkach jest utrudniony.
Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 6:00 na obwodnicy Trójmiasta na wysokości ulicy Lubowidzkiej.
Ciężarówka uderzyła w barierki, po czym przewróciła się na bok. W wyniku zdarzenia część przewożonego zboża wysypała się na jezdnię.
Jak informują służby, kierowca ciężarówki jest przytomny, zajął się nim Zespół Ratownictwa Medycznego. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. W drodze jest również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z Gdańska.
W wyniku wypadku zablokowano po jednym pasie w obu kierunkach. Obecnie ruch odbywa się wyłącznie jednym zewnętrznym pasem w każdą stronę.
Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i korkami. Służby apelują o zachowanie ostrożności i omijanie miejsca zdarzenia, jeśli to możliwe.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia.