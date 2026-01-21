W czwartek na nowej zakopiance (DK47) w rejonie Rdzawki kierowców czekają poważne utrudnienia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o konieczności naprawy poprzecznych pęknięć nawierzchni, które pojawiły się na tym odcinku drogi.

Jak przekazał rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Kacper Michna, będą naprawiane poprzeczne pęknięcia nawierzchni.

"Zniwelujemy różnicę poziomów pomiędzy obiema częściami nawierzchni i uzupełnimy ubytki w jezdni. To tymczasowe rozwiązanie - nie znamy jeszcze przyczyny pojawienia się pęknięć" - wyjaśnił.

Na czas prowadzonych robót zamknięta zostanie połowa jezdni na odcinku około 500 metrów. Ruch będzie odbywał się jednym pasem, a kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem prędkości do 70 km/h.

Problemy z nawierzchnią pojawiły się na początku stycznia w rejonie węzła Obidowa - zarówno na jezdni w kierunku Krakowa, jak i w Rdzawce oraz Klikuszowej na jezdniach prowadzących do Zakopanego.

Nowy, dwujezdniowy odcinek zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem został oddany do użytku pod koniec sierpnia 2024 roku i objęty jest gwarancją wykonawcy.

Inwestycja za niemal miliard złotych

Odcinek zakopianki pod Tatrami to tzw. górska trasa, na której powstało aż 27 mostów, wiaduktów i estakad. Dwanaście z nich ma długość przekraczającą 100 metrów.

Najdłuższa estakada liczy 687 metrów i przebiega nad miejscowością Lasek, w najwyższym punkcie wznosząc się 24 metry nad ziemią. Kolejna, o długości 527 metrów, została poprowadzona nad rzeką Czarny Dunajec i ulicą Ludźmierską w Nowym Targu.

Nowa trasa przebiega w nowym śladzie, omijając m.in. Klikuszową oraz Nowy Targ, gdzie w sezonie turystycznym często tworzyły się korki. Inwestycję zrealizowała firma Intercor, a jej koszt wyniósł prawie 995 milionów złotych.