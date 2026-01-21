Niebezpieczna pogoda na Sycylii, w którą uderzył cyklon Harry. Sytuacja ma się jeszcze pogorszyć. Ogłoszono najwyższy stopień alarmu z powodu gwałtownych ulew i porywów wiatru oraz wysokich, kilkumetrowych fal. O tym, jak poważna jest sytuacja, przekonali się burmistrzowie wizytujący wybrzeże.

Niebezpieczna pogoda na wybrzeżu Sycylii / CARMELO IMBESI / PAP/EPA

Władze Sycylii ostrzegają przed dalszym pogorszeniem warunków pogodowych - obowiązuje najwyższy stopień alarmu.

Gwałtowne ulewy, silny wiatr i wysokie fale zagrażają mieszkańcom wyspy.

Gubernator Renato Schifani apeluje o maksymalną odpowiedzialność i czujność, szczególnie na terenach zagrożonych powodzią i na wybrzeżu.

Burmistrzowie Taorminy i Santa Teresa di Riva zostali zalani przez falę podczas wizytacji wybrzeża, co pokazuje skalę zagrożenia. Zobacz film!

Władze Sycylii, zmagającej się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, ostrzegły we wtorek wieczorem przed nadchodzącym dalszym pogorszeniem sytuacji. Szef władz regionu Renato Schifani zaapelował do wszystkich o najwyższe poczucie odpowiedzialności.

Na Sycylii obowiązuje najwyższy stopień alarmu pogodowego z powodu gwałtownych ulew i porywów wiatru oraz wysokich, kilkumetrowych fal.

"Najbliższe godziny będą trudne"

W najbliższych godzinach atak niepogody ma się nasilić. Dlatego proszę wszystkie instytucje regionalne i lokalne o utrzymanie najwyższego stopnia alertu - oświadczył gubernator wyspy Renato Schifani.

Zaapelował, by w stanie gotowości były centra kryzysowe, Obrona Cywilna, burmistrzowie, oddziały lokalnej administracji, strażacy i ochotnicy. Najbliższe godziny będą trudne i wymagają maksymalnego poczucia odpowiedzialności ze strony wszystkich - dodał.

Szef władz regionu zaznaczył, że dopiero po zakończeniu alarmu możliwe będzie oszacowanie strat. Obecnie najważniejsza jest ochrona ludzi - stwierdził.

Schifani podkreślił: Ponawiam apel do obywateli o najwyższą czujność, zwłaszcza na obszarach ryzyka hydrogeologicznego i na wybrzeżu oraz o stosowanie się do zaleceń lokalnych władz.

Fala zaatakowała burmistrzów

O tym, jak groźna jest sytuacja na sycylijskim wybrzeżu, przekonali się burmistrzowie Taorminy Cateno De Luca i miejscowości Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice, którzy zostali całkowicie zalani przez wysoką falę podczas wizytacji wybrzeża, transmitowanej na portalu społecznościowym.

Trzymajcie się z dala od promenad nadmorskich i strumieni - wezwali burmistrzowie.