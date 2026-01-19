​Muzyk Tucker Zimmerman zmarł wraz z żoną Marie-Claire Lambert zginął w pożarze swojego domu w Belgii 17 stycznia. David Bowie umieścił jego debiutancką płytę "Ten Songs" na swojej liście 25 ulubionych albumów dla "Vanity Fair". "Jestem zdruzgotany" - napisał w mediach społecznościowych producent Tony Visconti.

/ East News

Tucker Zimmerman był wokalistą i autorem tekstów piosenek. W październiku 2024 roku ukazał się jedenasty album studyjny w jego karierze - "Dance Of Love".

W wielu utworach można usłyszeć głos Adrianne Lenker, łączący się harmonijnie z wokalem Zimmermana. Także jego żona Marie-Claire Lambert, która znajduje się na okładce albumu, udziela się na nim wokalnie.

Tucker Zimmerman zginął w pożarze

Muzyk w ostatnich latach mieszkał w Belgii. W sobotni poranek sąsiedzi powiadomili służby o pożarze w jego domu w Saint-Georges-sur-Meuse w prowincji Liege. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, budynek był już całkowicie objęty ogniem. Tucker Zimmerman zginął razem ze swoją żoną Marie-Claire Lambert, z którą był związany od ponad 50 lat. Miał 84 lata. Pożar traktowany jest jako nieszczęśliwy wypadek.

Informację o jego śmierci przekazał producent i artysta Tony Visconti za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Właśnie otrzymałem tragiczną wiadomość od Quanaha Zimmermana, syna piosenkarza i autora tekstów Tuckera Zimmermana. Tucker i jego wspaniała żona Marie-Claire zginęli wczoraj w pożarze domu. Jestem wstrząśnięty" - czytamy.

"Poznałem Tuckera i Marie-Claire w Londynie w 1967 roku. Tucker był wybitnym muzykiem i songwriterem z San Francisco. Jego piosenki były ostre, bezkompromisowe i rewolucyjne. Wyprodukowałem jego debiutancki album 'Ten Songs by Tucker Zimmerman'. Przez lata spotykaliśmy się jeszcze wiele razy, a niedawno nagraliśmy wspólnie podcast. Był jednym z moich najstarszych przyjaciół. David Bowie bardzo go cenił. Tucker zagrał kiedyś swój koncert w pubie Three Tuns w Beckenham w hrabstwie Kent, a David zapewnił mu prawdziwie psychodeliczną oprawę świetlną podczas wieczoru Arts Lab. Jeśli nie znacie muzyki Tuckera - brzmiała jak bardzo mroczna wersja Boba Dylana. Jestem kompletnie zdruzgotany" - zaznaczył.

Tucker Zimmerman - nie tylko muzyk, ale też pisarz i poeta

Jak podaje wytwórnia Sonic Records, Zimmerman cieszył się szacunkiem ze strony innych artystów, takich jak Adrianne Lenker z Big Thief. David Bowie umieścił jego debiutancką płytę "Ten Songs" z 1969 roku na swojej liście 25 ulubionych albumów dla "Vanity Fair".

"Dyskografia Zimmermana, obejmująca ponad pół wieku kariery, to dźwiękowy pamiętnik. Rozległa kolekcja albumów, które eksplorowały folk, 12-taktowy blues, koncerty rockowe w pełnym składzie i klasyczne kompozycje fortepianowe. Jego twórczość jest także hołdem dla ludzi, doświadczeń i dźwięków, które ukształtowały jego życie, gromadząc się w głęboko osobistym i rezonującym zbiorze utworów" - podkreślono.

Od 1985 roku Tucker pisał również powieści, opowiadania i wiersze, a także komponował muzykę filmową do takich obrazów jak "Passing Through/Torn Formations" (1988) i "All Fall Down" (2009). Jego muzyka została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej do filmu "Stardust", biografii Davida Bowiego z 2020 roku.