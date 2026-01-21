Zima na dobre przyszła do Polski. Czy ze względu na to zapłacimy więcej za energię elektryczną? "Kilkanaście procent rachunki będą wyższe, ale nie dlatego, że energia jest droga, ale że mamy zimną porę roku" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Wojciech Wrochna, wiceminister energii.

Wojciech Wrochna / Albert Zawada / PAP

Słuchaj Radia RMF24>>>

Powinniśmy bać się rachunków za energię? To zależy jaka temperatura jest dla nas komfortowa. Jeżeli jest zimno i więcej grzejemy, to te rachunki będą wyższe, ale nie zależy to od ceny energii, ale zużycia - powiedział gość Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Ceny są jeszcze stosunkowo wysokie. W ciągu ostatnich dwóch lat udało się zrobić dużo, żeby obniżyć rachunki. Nie musimy już mrozić cen energii - podkreślił polityk.

Efektywne źródła energii, te nowoczesne, dają niższą cenę energii. Tak ten system działa - powiedział polityk. - Bać się rachunków nie powinien się nikt. W ciągu ostatnich lat udało się obniżyć rachunki za energię - dodał.

Wrochna podkreślił, że nowoczesne źródła energii są korzystniejsze. Jeśli będzie więcej odnawialnej energii, to będą rachunki maleć - ocenił.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Słuchaj Radia RMF24>>>