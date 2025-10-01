Już w październiku na nocnym niebie pojawi się niezwykłe widowisko - Orionidy. Ten rój meteorów rozpoczyna swoją aktywność 2 października, a maksimum osiągnie w drugiej połowie miesiąca. To doskonała okazja, by zobaczyć nawet 20 spadających gwiazd w ciągu godziny.

Październik to czas, kiedy miłośnicy astronomii z niecierpliwością spoglądają w niebo. W tym miesiącu można obserwować meteory z kilku rojów, jednak to właśnie Orionidy zapowiadają się jako największa atrakcja. Ich aktywność rozpoczyna się już 2 października i potrwa do 7 listopada, a kulminacja zjawiska przypadnie na okolice 21 października. W tym czasie liczba meteorów może przekroczyć 20 na godzinę.

Orionidy - październikowy spektakl na niebie

Orionidy wyróżniają się białą barwą oraz charakterystycznymi śladami, które pozostają widoczne na niebie jeszcze przez chwilę po przelocie meteoru. Bywają lata, gdy aktywność Orionidów jest wyższa niż zwykle, co - według astronomów - może powtarzać się co 12 lat.

Meteory, znane potocznie jako spadające gwiazdy, to zjawiska świetlne powstające w wyniku wejścia w ziemską atmosferę drobnych fragmentów skalnych z kosmosu. Większość z nich ulega spaleniu w atmosferze, jednak niektóre większe okruchy mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi jako meteoryty.

Choć pojedyncze meteory można obserwować przez cały rok, to właśnie okresy aktywności rojów meteorów przyciągają największą uwagę. W październiku, oprócz Orionidów, na niebie pojawią się także inne roje, m.in. Drakonidy (6-10 października) oraz Południowe Taurydy (od 20 września do 20 listopada).

Kometa Halleya

Orionidy mają szczególny związek z jedną z najsłynniejszych komet - kometą Halleya. To właśnie pozostawione przez nią drobiny pyłu i skał wchodzą w atmosferę Ziemi, tworząc widowiskowy rój meteorów. Co ciekawe, kometa Halleya odpowiada także za inny rój meteorów - Eta Akwarydy, widoczny na niebie wiosną.

Pierwsze historyczne wzmianki o Orionidach pochodzą z chińskich kronik, natomiast w Europie za ich badania odpowiadał Alexander Stewart Herschel, brytyjski astronom, który jako jeden z pierwszych zidentyfikował komety jako źródło rojów meteorów.

Jak i gdzie obserwować Orionidy?

Najlepsze warunki do obserwacji Orionidów panują z dala od miejskich świateł, w miejscach o ciemnym niebie. Warto uzbroić się w cierpliwość i ciepłe ubranie. Maksimum roju przypada na noc z 21 na 22 października, jednak meteory będą widoczne przez kilka dni przed i po tej dacie.