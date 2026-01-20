Jest śledztwo w sprawie podejrzeń fikcyjnego delegowania do zarządu PZU Życie byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernesta Bejdy - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Tajne zawiadomienie w tej sprawie skierowało w grudniu 2025 r. do prokuratury obecne kierownictwo CBA.

Ernest Bejda - były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego / Anita Walczewska / East News

Śledczy badają kontrowersyjne delegowanie Ernesta Bejdy, byłego szefa CBA, do zarządu PZU Życie. Podejrzewają, że mogło dojść do przekroczenia uprawnień.

To jest złamanie wszelkich norm, także prawnych. Budzi wielki niesmak - tak sprawę Bejdy komentuje w RMF FM były szef CBA Paweł Wojtunik.

Dlaczego sprawa Bejdy budzi kontrowersje?

Jak udało się dowiedzieć reporterowi RMF FM, obecny szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego twierdzi, że Ernest Bejda, a także jego następca - Andrzej Stróżny powinni odpowiadać za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści. Chodzi o artykuł 231 paragraf 2 Kodeksu Karnego, zaliczany do katalogu przestępstw korupcyjnych.

Za czasów rządów PiS Andrzej Stróżny podpisał delegację Ernesta Bejdy do zarządu ubezpieczyciela. Według obecnego kierownictwa tej służby - delegowanie było fikcyjne. Bejda po odejściu ze stanowiska szefa CBA nie wypełniał żadnych zadań w państwowej spółce, a chodzić miało o uzyskanie "wysługi lat", która dawałaby mu uprawnienia emerytalne.

Zawiadomienie obecnego szefa Biura najpierw trafiło do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która przekazała je warszawskiej Prokuraturze Okręgowej. Ta włączyła zawiadomienie do trwającego już śledztwa w sprawie nieprawidłowości w CBA.

Jak ustalił reporter RMF FM, grudniowe zawiadomienie dotyczy "możliwości popełnienia przestępstwa przy zatrudnianiu funkcjonariuszy i pracowników Biura oraz realizacji przez nich zadań w latach 2016-2023".

Kto wiedział o delegowaniu Bejdy?

Statutowe organy spółki nie wiedziały o delegowaniu Ernesta Bejdy na stanowisko w PZU Życie jako funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego - informuje biuro prasowe PZU.

Sprawa delegowania przez CBA Ernesta Bejdy do zarządu spółki była tajemnicą na pewno dla ówczesnej Rady Nadzorczej ubezpieczyciela. Jak się nieoficjalnie dowiedział reporter RMF FM, w archiwum udało się znaleźć porozumienie podpisane przez prezes PZU z Andrzejem Stróżnym, ówczesnym szefem CBA, o delegowaniu Bejdy do spółki.

Delegowanie nastąpiło kolejnego dnia po tym, jak Bejda odszedł z fotela szefa Biura. Stanowisko opuścił po skandalu z kasjerką, która wyniosła z Biura blisko 10 milionów złotych.

Jak twierdzą rozmówcy RMF FM, takie delegowanie byłoby kontrowersyjne. Nie wiadomo, jakie zadania jako funkcjonariusz CBA miałby do wykonania na stanowisku prezesa i w czyim imieniu podejmowałby decyzje w tej giełdowej spółce. Poza tym - na co zwracają uwagę nasi rozmówcy - Bejda miałby pełen dostęp do wrażliwych danych klientów ubezpieczyciela. Rodzić to może pytania o to, czy CBA także te informacje mogło pozyskiwać, a jeśli tak, w jakim celu.

Wiadomo też, że spółki Skarbu Państwa zabezpiecza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a więc konkurencyjna służba specjalna.

Co robił Bejda w PZU? Kamiński zabrał głos

Ernest Bejda i Mariusz Kamiński na zdj. z 2017 r. / Jacek Turczyk / PAP

Ernest Bejda odpowiadał za przestrzeganie procedur antykorupcyjnych w PZU - przekazał RMF FM Mariusz Kamiński. W ten sposób były minister koordynator specsłużb w rządzie PiS odpowiedział na pytanie, jakie zadania w zarządzie ubezpieczyciela pełnił delegowany tam były szef CBA.

Mariusz Kamiński nie powiedział wprost, czy wiedział o delegowaniu Bejdy. Jednak z jego wypowiedzi o zadaniach dotyczących "przestrzegania procedur antykorupcyjnych" wynika, że miał takie informacje.

To były stricte merytoryczne działania. Myślę, że z dużym powodzeniem to robił i przyczynił się do wielkiego sukcesu PZU w tamtym czasie - przekonywał Kamiński. Sugerował jednocześnie, że te zadania nie zostały zlecone przez CBA, a przez ubezpieczyciela.

Miał do wykonania zadania takie, jak powierzył mu zarząd spółki - stwierdził.

Gdy nasz reporter zwrócił uwagę, że Bejdę delegował ówczesny szef CBA, Kamiński odparł: "Ja nie byłem szefem CBA, nie mogę mówić o sprawach niejawnych. Z całą pewnością chcę powiedzieć, że Ernest Bejda był mocnym członkiem tego zespołu".

"Cynizm, cwaniactwo". Były szef CBA ostro o sprawie Bejdy

To historia pokazująca cynizm, cwaniactwo i kierowanie się niskimi pobudkami materialnymi - ocenił w rozmowie z RMF FM Paweł Wojtunik. Tak były szef CBA skomentował śledztwo w sprawie podejrzeń fikcyjnego delegowania do zarządu PZU Życie Ernesta Bejdy - byłego szefa Biura z czasów rządów PiS.

Według Wojtunika mamy do czynienia z niebywałą sytuacją. Przez wiele lat, gdy dowodził CBA, nie pamięta delegowania do spółki Skarbu Państwa czynnego funkcjonariusza.

Delegowanie jakiegokolwiek funkcjonariusza CBA do służby poza strukturami Biura musi się wiązać ściśle z zadaniami ustawowymi realizowanymi przez CBA. Nie widzę tutaj jakiegokolwiek takiego zadania - mówił Paweł Wojtunik. Był delegowany jako funkcjonariusz czy tajny agent pod przykryciem? To jest złamanie wszelkich norm, także prawnych. Budzi wielki niesmak - dodał Wojtunik.

Były szef CBA podejrzewa - podobnie jak obecne szefostwo Biura - że prawdziwym powodem delegacji mogło być pozostanie w służbie po odejściu ze stanowiska szefa CBA w celu uzyskania ciągłości zatrudnienia, by nabyć prawa do korzystania z preferencyjnego systemu emerytalnego.

Ernest Bejda nie odpowiedział na nasze pytania zadane drogą mailową.