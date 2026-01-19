To jedna z największych transakcji ziemskich ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych. Tajemniczy kupiec, który nabył ogromne ranczo Pathfinder Ranches w Wyoming, został ujawniony. To Christopher Robinson, prezes firmy Ensign Group L.C. oraz lokalny polityk, który już wcześniej był właścicielem ponad miliona akrów ziemi. Wcześniej pojawiały się plotki, że kupnem rancza jest zainteresowany prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ranczo trzy razy większe od Nowego Jorku

Transakcja została sfinalizowana 14 stycznia 2026 roku, a jej przedmiotem było aż 3700 km kwadratowych ziemi - to ponad trzy razy więcej niż powierzchnia Nowego Jorku. Oficjalna cena wywoławcza wynosiła 79,5 miliona dolarów, choć ostateczna kwota nie została ujawniona.

Pathfinder Ranches to kompleks czterech nieruchomości obejmujących ponad 1 proc. powierzchni całego stanu Wyoming. Ziemia ta położona jest w czterech hrabstwach w Górach Skalistych i stanowi jedno z największych prywatnych rancz w USA.

Robinson, który mieszka w Park City w stanie Utah, już wcześniej nabył sąsiednie Stone Ranch. Teraz planuje połączyć oba tereny, tworząc samowystarczalny kompleks hodowlany. Jak podkreśla, Ensign Group nie zamierza być jedynie właścicielem ziemi - firma chce aktywnie prowadzić działalność rolniczą i hodowlaną.

"Nie jesteśmy typowymi właścicielami ziemskimi"

Chcemy zintegrować te tereny i prowadzić własną hodowlę. Nie jesteśmy typowymi właścicielami ziemskimi, zamierzamy stopniowo rozwijać działalność i opierać się głównie na własnych stadach - mówi Robinson. Dodaje, że przy obecnych wysokich cenach bydła nie planuje dokupować nowych krów, a raczej rozwijać stado wewnętrznie.