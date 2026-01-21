W 2025 roku liczba wniosków o uznanie za obywatela polskiego złożonych przez cudzoziemców wyraźnie wzrosła - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Jednak wraz z większym zainteresowaniem pojawiła się także nowa tendencja - urzędy coraz częściej odmawiają nadania obywatelstwa.

W 2025 roku cudzoziemcy złożyli 19,6 tys. wniosków o uznanie za obywatela polskiego (wzrost z 16,1 tys. rok wcześniej).

Urzędy wojewódzkie coraz częściej odmawiają nadania obywatelstwa.

Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 2025 roku cudzoziemcy złożyli aż 19,6 tys. wniosków o uznanie za obywatela polskiego. To znaczący wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy takich wniosków było 16,1 tys. Statystyki potwierdzają, że Polska pozostaje atrakcyjnym miejscem do życia i pracy dla osób spoza kraju.

Więcej decyzji odmownych

Mimo rosnącego zainteresowania osiedlaniem się nad Wisłą, urzędy wojewódzkie coraz częściej odrzucają wnioski o obywatelstwo. Wzrost liczby decyzji odmownych jest wyraźnie zauważalny.

Nowa, bardziej restrykcyjna polityka urzędów budzi niepokój wśród przedsiębiorców i ekspertów rynku pracy. Ich zdaniem, usztywnienie kryteriów przyznawania obywatelstwa może negatywnie wpłynąć na polską gospodarkę.

Eksperci zwracają uwagę, że nawet drobne przewinienia, takie jak mandat, mogą obecnie przekreślić szanse na uzyskanie polskiego paszportu. Ostrzegają, że polityka "zero tolerancji" może zniechęcić wykwalifikowanych specjalistów do osiedlania się w Polsce.