Norweska biathlonistka Anne Bunemann de Besche wystartuje w zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo jako reprezentantka Danii.

Zawody w biathlonie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Jest to możliwe, ponieważ rodzice zawodniczki są Duńczykami i - mieszkając w Norwegii - posiadają podwójne obywatelstwo.

Biathlonistka zgłosiła zmianę reprezentacji do Międzynarodowej Unii Biathlonu w ubiegłym roku i już oficjalnie jako Dunka zadebiutowała w ubiegłym tygodniu w zawodach Pucharu Świata w Ruhpolding, gdzie w sprincie zajęła 78. miejsce.

Wszyscy wiedzą, jak ciężko jest się dostać do reprezentacji Norwegii i jaka w niej panuje konkurencja, więc moje marzenie o zostaniu olimpijką nigdy by się nie spełniło. Jest to nieco surrealistyczne, ale dla mnie bardzo ważne - czuję się zarówno Norweżką, jak i Dunką - wyjaśniła powody zmiany kraju 25-letnia biathlonistka.