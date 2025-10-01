Petru: Decyzję Hołowni trzeba uszanować

Ryszard Petru w swoim wpisie na platformie X napisał, że jest wdzięczny "Szymonowi Hołowni za stworzenie naszego Projektu". "Bez Polski 2050 - i szerzej - bez Trzeciej Drogi - którą tworzyliśmy wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, nie było zwycięstwa w 2023 roku i Koalicji 15 października" - stwierdził.

Jak podkreślił, osobiście uważał, że Szymon Hołownia powinien zostać wicepremierem. "Wybrał on inną formę realizacji swego politycznego zaangażowania. Ma do tej decyzji pełne prawo i decyzję tę trzeba uszanować" - stwierdził.

"Rolą i zadaniem partii Polska 2050 powinno być wpieranie koalicji poprzez realizację naszych postulatów programowych, rozszerzając tym samym poparcie dla naszej partii. Potrzebujemy powrotu do źródeł: Polski przedsiębiorczej, zielonej, pamiętającej o potrzebujących" - stwierdził Petru w swoim wpisie.

Pięć postulatów Ryszarda Petru

Polityk przedstawił też pięć postulatów, które jego zdaniem powinny być głównym przekazem na najbliższe dwa lata.

Pierwszym z nich jest przedsiębiorczość. "Szliśmy do wyborów z hasłem obniżki składki zdrowotnej do poziomu sprzed Polskiego Ładu. Ten postulat jest wciąż aktualny. Proste i ludzkie podatki powinny być naszym hasłem!" - napisał Petru.

Drugi punkt wymieniony przez Petru to zielona transformacja. "Jest niezbędna, ale musi być realizowana zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Nie może rodzić wyższych kosztów dla społeczeństwa czy polskich firm" - stwierdził polityk. Według niego do 2032 r. wszystkie autobusy miejskie w Polsce powinny być zeroemisyjne.

Trzeci postulat to ludzkie sprawy. "Powinniśmy walczyć z bezduszną biurokracją. Choćby taką, która osobom przez lata płacącym dobrowolne składki na prywatne konta w ZUS nagle zabiera prawie całe ich oszczędności, informując, że nie powinni byli wcześniej płacić. Naszą rolą powinna być walka z takim bezdusznym podejściem, czy to przez zmiany legislacji, czy też poprzez interwencje" - zadeklarował Petru.

Czwarty wymieniony przez niego punkt to szczelne granice. "Polska będąca pod presją wojny hybrydowej musi dbać o szczelność polskich granic i niedopuszczenie do nielegalnej migracji. To nie wyklucza polityki migracyjnej polegającej na ściąganiu do Polski tych, których umiejętności są u nas potrzebne i będą akceptować naszą kulturę i nasze reguły gry" - napisał.

Ostatni punkt zamieszczony przez Petru to bezpieczeństwo. "Polskie bezpieczeństwo będzie pochodną siły polskiej gospodarki, gdyż silna gospodarka to silna armia. Ważne, aby środki przeznaczane na polskie uzbrojenie trafiały do polskich firm prywatnych, które dzięki temu dostaną szansę na prawdziwy skok rozwojowy. Musi być to finansowane w ramach rozsądnej i odpowiedzialnej polityki fiskalnej" - stwierdził.

"Wyborcy nam nie wybaczą"

Petru dodał, że opowiada się za asertywną, a jednocześnie koncyliacyjną współpracą w koalicji. "Są różnice programowe, to oczywiste. Trzeba szukać kompromisów, ale nie poprzez media, ale w ramach koalicji" - oceniał. "Wyborcy nam nie wybaczą sporów, stylu konfrontacji, głosowań niezgodnie ze stanowiskiem rządu. To po prostu jest źle odbierane" - stwierdził.

Już 22 września w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru bardzo krytycznie ocenił obecną sytuację Polski 2050.

Trzeba sobie powiedzieć wprost - odeszliśmy jako ugrupowanie od tych ideałów, na które Polacy zagłosowali. To było podejście przedsiębiorcze, zielona energia, ale w takim wymiarze, który miał sens, i taki aspekt społecznikowski - wyliczał.

Trzeba się uderzyć w piersi. Uważam, że nastąpiło zbyt dalekie odejście od DNA - podkreślił były lider Nowoczesnej. Część rzeczy się udała, ale nie ma kwestii spektakularnych, których ludzie oczekiwali - dodał, dopytywany o sukcesy Polski 2050, która współtworzy koalicję rządzącą.

Gość Grzegorza Sroczyńskiego ocenił również, że jego ugrupowanie "zbyt często próbuje się ścigać z Razem na niektóre propozycje". Jak jest Razem, to nie ma miejsca dla drugiego ugrupowania w tym samym stylu - tłumaczył Petru.