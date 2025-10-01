Ryszard Petru ogłosił, że będzie startował na przewodniczącego partii Polska 2050. Poinformował o tym na platformie X. Napisał, że szanuje decyzję Szymona Hołowni o wycofaniu się z kierowania partią. Przedstawił również listę pięciu swoich postulatów.
"Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku - i wiem, jak to zrobić" - stwierdził w swoim wpisie Ryszard Petru.
Jak dodał, proponuje powrót do korzeni, "czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi".