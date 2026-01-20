"Przyszedł list z Białego Domu, w którym Donald Trump zaprasza Polskę do udziału w formule współpracy (...). Trwają rozmowy między Polską, ale także innymi partnerami z Zachodu i z Amerykanami, jaką formułę ta Rada Pokoju ma przyjąć, no i oczywiście jest kontrowersja, że zapraszani są tacy politycy, z którymi z całą pewnością prezydentowi Karolowi Nawrockiemu po drodze nie jest" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, komentując kwestię przystąpienia Nawrockiego Rady Pokoju dla Strefy Gazy. "To są postaci dla nas z wiadomych względów… No, nie uznajemy funkcjonowania w takiej formule Łukaszenki, a z drugiej wiemy, że Putin jest agresorem, ale to strona amerykańska decyduje o składzie" - dodał.

W ostatnim czasie doszło do nowych napięć między USA a Europą w związku z amerykańską presją wobec Grenlandii. W sobotę prezydent USA zagroził kilku europejskim państwom nowymi cłami w związku z wysłaniem przez nie niewielkiej liczby żołnierzy na Grenlandię, którą Waszyngton chce przejąć od Danii. Jak w tej sytuacji powinna zareagować Polska? Czy amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa są nadal pewne? Jak Polska powinna reagować na wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa i rosnącą niepewność wokół przyszłości NATO?

