Dokąd zmierza PSL? Co dalej z Trzecią Drogą? W jaki sposób PSL odpowie na zarzuty polityków PiS ws. sprzeniewierzenia się wartościom konserwatywnym wobec poparcia Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów prezydenckich? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztofa Hetmana, europosła PSL i wiceprezesa tej partii. Zapraszamy!

Krzysztof Hetman, europoseł PSL / Jakub Rutka / RMF24

Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta RP, nie zwojował wyborów. W jaki sposób Krzysztof Hetman z PSL ocenia kampanię marszałka Sejmu? Czy poparcie Hołowni przez PSL było błędem?

