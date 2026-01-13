"Z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 zostało unieważnione" - podało tuż po północy biuro prasowe Polski 2050. Nowy termin drugiej tury nie został jeszcze wyznaczony. O stanowisko przewodniczącej ubiegają się dwie polityczki: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Hennig-Kloska.

Katarzyna Pełczynska-Nałecz i Paulina Hennig-Kloska. / Paweł Wodzyński / East News

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

"Z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 w dniu 12 stycznia zostało unieważnione" - poinformowało biuro prasowe Polski 2050. Termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy - jak dodano - niezwłocznie Rada Krajowa partii.

Decyzję w sprawie unieważnienia głosowania podjęła - jak poinformowało biuro prasowe ugrupowania - Krajowa Komisja Wyborcza Partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

Poniedziałkowe głosowanie rozpoczęło się o godz. 16, było przeprowadzone online. Miało się zakończyć o godz. 22, a po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Do północy wyników jednak nie ujawniono. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania, w którym uprawnionych było ponad 800 osób.

Przedstawiciele Polski 2050, z którymi rozmawiała PAP, nie potrafili wyjaśnić, co jest powodem opóźnień. Początkowo źródła informowały o możliwym ogłoszeniu wyników we wtorek. Ostatecznie jednak - jak poinformowało w nocy z poniedziałku na wtorek biuro prasowe w komunikacie - głosowanie zostało unieważnione.

Pełczyńska-Nałęcz czy Hennig-Kloska?

W poniedziałek w II turze wyborów członkowie Polski 2050 wybierali liderkę ugrupowania. O stanowisko przewodniczącej ubiegają się dwie polityczki: ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

W sobotnim głosowaniu w ramach I tury poparło je odpowiednio 277 i 131 członków partii. O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się pięcioro jej członków.

Kandydaci z gorszymi wynikami - Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha - po pierwszej turze zdecydowali się na udzielenie poparcia minister klimatu i środowiska.

Rezygnacja Hołowni

Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września 2025 r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

Hołownia, zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie przestał pełnić funkcję marszałka Sejmu.