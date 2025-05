Sztabowcy Rafała Trzaskowskiego oraz Karola Nawrockiego porozumieli się w sprawie debaty przed drugą turą wyborów prezydenckich. Odbędzie się ona w piątek o godz. 20:00, a jej forma będzie szczególna. To nie dziennikarze będą zadawać pytania.

Debata przed drugą turą wyborów prezydenckich. Podano wstępne informacje / Marcin Obara / PAP

Sztaby kandydata KO i kandydata popieranego przez PiS we wtorek rano informowały o zerwaniu rozmów ws. debaty, która miała się odbyć w środę, 21 maja. Kolejno podano, że w samo południe rozmowy zostaną wznowione. W końcu - po południu - sztabowcy Trzaskowskiego i Nawrockiego doszli do porozumienia, ustalając nową datę debaty przed drugą turą wyborów, która odbędzie się 1 czerwca.

Debata przed drugą turą już pewna. Podano szczegóły

Debata odbędzie się jednak w piątek - 23 maja - o godz. 20:00. Forma będzie szczególna, bowiem to kandydaci będą sobie zadawać pytania.

"Co się udało ustalić? Debata odbędzie się w piątek. Będą tylko pytania wzajemne kandydatów. Moderatorem będzie red. Prusinowski z SE" - poinformował Mateusz Kurzejewski ze sztabu Karola Nawrockiego.

"Uzgodnione! Debata odbędzie się w piątek o godz. 20. To będzie rozmowa między dwoma kandydatami. Do boju!" - podała chwilę później Wioletta Paprocka ze sztabu Rafała Trzaskowskiego.

Debata ma trwać 90 minut.

Pełnej zgody być nie może?

Debatę Trzaskowski-Nawrocki początkowo miały organizować trzy telewizje: TVP, TVN24 oraz Polsat. Będą one transmitować piątkowe starcie.

"Nasze postulaty, by rozszerzyć debatę o pozostałe telewizje i portale została odrzucona. To brak szacunku do widzów i wyborców" - napisał na X Mateusz Kurzejewski ze sztabu Nawrockiego.

Poseł KO Patryk Jaskulski poinformował z kolei, że "sygnał z tej debaty będzie udostępniony wszystkim telewizjom".

Więc wszystkie media, które będą zainteresowane tym, żeby pokazać Polkom i Polakom debatę, będą mogły z tego skorzystać - powiedział.