Kadrowicz wraca do Polski. Widzew Łódź poinformował o podpisaniu kontraktu z bramkarzem reprezentacji - Bartłomiejem Drągowskim. Wzmocnienie łódzkiego klubu to jeden z hitów zimowego okienka w PKO BP Ekstraklasie.

Bramkarze reprezentacji Polski: Bartłomiej Drągowski, Bartosz Mrozek i Marcin Bułka / Leszek Szymański / PAP

Bartłomiej Drągowski został nowym bramkarzem Widzewa Łódź, wracając do ekstraklasy po blisko dziesięciu latach gry za granicą.

Wcześniej występował w Serie A (129 meczów) oraz greckim Panathinaikosie.

Jest aktualnym reprezentantem Polski, w kadrze zagrał cztery razy.

Drągowski podpisał kontrakt z Widzewem do 2029 roku i dołączy do zespołu na zgrupowaniu w Belek.

To czwarte zimowe wzmocnienie Widzewa, który obecnie zajmuje 15. miejsce w tabeli najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej.

28-latek do Polski wraca po blisko dziesięciu latach gry we włoskiej Serie A oraz greckiej Superlidze. Kraj opuścił latem 2016 roku, kiedy zamienił Jagiellonię Białystok na włoską Fiorentinę. W klubie z Florencji, a także w Empoli oraz Spezii wystąpił w sumie w 129 meczach Serie A. Przez ostatnie dwa lata reprezentował barwy Panathinaikosu Ateny, z którego na zasadzie transferu definitywnego trafił do Widzewa.

"Zrobię wszystko, żeby jak najszybciej podnieść puchar w Widzewie"

Wychowanek MOSP Jagiellonia Białystok jest aktualnym reprezentantem Polski. W drużynie narodowej wystąpił cztery razy, w tym w ostatnim spotkaniu z Maltą w eliminacjach do mistrzostw świata.

Nie udało mi się zdobyć mistrzostwa Polski z Jagiellonią, a bardzo chciałbym mieć w dorobku taki tytuł. Zrobię wszystko, żeby jak najszybciej podnieść puchar w Widzewie - powiedział piłkarz, który z łódzkim klubem związał się umową do 2029 roku.