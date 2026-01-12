Do groźnego wypadku doszło w poniedziałkowy wieczór w Czarnowcu w pow. ostrołęckim (Mazowieckie). Kobieta w ciąży i siedmioletnie dziecko trafili do szpitala.
Trzy samochody zderzyły się na drodze powiatowej P4403W w miejscowości Czarnowiec w gminie Rzekuń: Toyota, Ford i Volvo.
W wyniku wypadku pięć osób trafiło do szpitala. "Wśród nich jest kobieta w ciąży i 7-letni chłopiec, który został zabrany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego" - poinformowała na platformie X mazowiecka policja.
Chłopca przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Samochody są mocno rozbite.