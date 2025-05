Ma 18 lat, właśnie skończyła liceum, a już doradza NATO. Marcelina Maciąg, najmłodsza członkini NATO Youth Advisory Board, nie tylko angażuje się społecznie, ale też marzy o tym, by zostać pierwszą prezydentką Polski. "Wierzę, że kobieta na stanowisku prezydenta może budować mosty i wspierać grupy, które potrzebują pomocy i są często marginalizowane" - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Marcelina Maciąg to nazwisko, które już dziś warto zapamiętać. 18-letnia maturzystka z Warszawy została najmłodszą członkinią NATO Youth Advisory Board - prestiżowego gremium doradzającego Sojuszowi w sprawach młodego pokolenia. Na co dzień prowadzi Fundację Kintsugi, działa na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży i nie boi się mówić o swoich marzeniach. A te są ambitne - Marcelina chce zostać pierwszą prezydentką Polski.

Łączenie nauki z działalnością społeczną to dla niej codzienność. Cały okres szkoły średniej to jest żonglerka pomiędzy szkołą, sejmikiem, konferencjami, projektami, wyjazdami służbowymi, współpracą z zespołami projektowymi i działaniem w fundacji. Przerwy w szkole przeznaczam na pracę z urzędami i odpowiadaniem na maile, w przerwie lunchowej często prowadzę wideokonferencje, a wieczorami, w czasie podróży, czy w długie weekendy nadrabiałam szkołę - opowiada w rozmowie z "Rzeczpospolitą" .

Jej społeczna aktywność zaczęła się wcześnie. Uwielbiałam nagrywać filmiki, co w wieku 8 lat przerodziło się w projekt ‘Marcelina na Tropie’ - pomagający rówieśnikom odkrywać pasje przez nowe doświadczenia. Tropiłam graffiti i murale, zamki i pałace, parki narodowe, twarde zawody, punkty widokowe i w końcu festiwale - wspomina.

Marzenie o prezydenturze i społeczne zaangażowanie

Dziś Marcelina nie tylko inspiruje rówieśników, ale też myśli o przyszłości Polski. Moim marzeniem dziś jest zostać pierwszą prezydentką Polski. Wierzę, że kobieta na tym stanowisku może budować mosty i wspierać grupy, które potrzebują pomocy i są często marginalizowane, jak kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy, ale także może wspierać biznes i przedsiębiorczość, budować silny i niezależny kraj - podkreśla.

Jako prezeska Fundacji Kintsugi prowadzi m.in. projekt Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego, o którym pisaliśmy na rmf24.pl. Skrzyneczki pojawiły się już w ponad 100 placówkach edukacyjnych na Mazowszu i mają na celu wsparcie dzieci oraz młodzieży zmagających się z problemami psychicznymi.

Każdy uczeń może anonimowo wrzucić do skrzynki kartkę z prośbą o pomoc, opisem swoich trudności lub pytaniem. Następnie zgłoszenia trafiają do szkolnych psychologów i pedagogów, którzy podejmują odpowiednie działania. Projekt ma przełamywać tabu wokół zdrowia psychicznego i zachęcać młodych ludzi do szukania wsparcia.

Jak podkreśla Marcelina Maciąg, skala problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży jest ogromna, a szybka reakcja i dostęp do pomocy są kluczowe. Już 17 proc. polskich dzieci zmaga się z depresją lub lękiem, a w 2023 roku odnotowano ponad 2100 prób samobójczych wśród nieletnich - alarmuje. Niebieskie Skrzyneczki mają być pierwszym krokiem do rozmowy o emocjach i realnego wsparcia w kryzysie. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.

Kolejnym projektem Fundacji Kintsugi jest Youth Kindness Revolution, promujący życzliwość i wsparcie rówieśnicze.

Najmłodsza doradczyni NATO z Polski

Marcelina podkreśla, że młodzi ludzie powinni mieć realny wpływ na decyzje dotyczące ich przyszłości. Naszym celem jest opracowanie rekomendacji dotyczących współpracy NATO z młodym pokoleniem, które potem mają zostać wdrożone. Chcemy nie tylko zwiększyć wiedzę młodych osób o NATO, ale także o bezpieczeństwie kraju, z którego pochodzą, aby mogli świadomie współtworzyć decyzje, które zadecydują o przyszłości zarówno ich państwa, jak i całego Sojuszu - mówi.

Na pytanie, co radzi młodym osobom, które chcą się zaangażować społecznie, odpowiada: Warto, nie bój się! Bo nowe doświadczenia, to szansa na nowe pasje. Ważne jest, by znaleźć swoją drogę i zbudować życie, które naprawdę ‘chce się żyć".

Marcelina Maciąg już dziś udowadnia, że młode pokolenie ma głos i potrafi go wykorzystać. Jej historia to dowód na to, że warto mieć marzenia i odwagę, by je realizować.