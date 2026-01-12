Jaka będzie reakcja MSZ po przyznaniu przez Węgry azylu Zbigniewowi Ziobrze? Czy jesteśmy na wojnie dyplomatycznej z Węgrami? Czy Polska miała złą strategię negocjacyjną ws. umowy handlowej UE z krajami Mercosuru? Między innymi o to Michał Zieliński zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Ignacego Niemczyckiego, wiceszefa MSZ. Zapraszamy!

Ignacy Niemczycki, wiceszef MSZ / Paweł Wodzyński / RMF24

Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech . Informację przekazał w poniedziałek rano jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski. Decyzję tę podjęto z powodu - jak uznały węgierskie władze - naruszeń praw i wolności w Polsce oraz m.in. działań prokuratury, w wyniku których doszło do "szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych".

W rozmowie padną również pytania o strategię Polski ws. umowy handlowej z krajami Mercosuru. Nie zabraknie także wątku USA i słów prezydenta Donalda Trumpa o możliwym przejęciu Grenlandii.

Na rozmowę Michała Zielińskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

