"Dzisiaj platformy cyfrowe działają bez jakiejkolwiek kontroli państwa. Mam głęboką nadzieję, że prezydent podpisze ustawę o usługach cyfrowych" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Podkreślił, że jeżeli Karol Nawrocki podpisze ustawę o usługach cyfrowych, to "będziemy mieli start do platform cyfrowych". "To jest dobra ustawa. Panie prezydencie, niech pan ją podpiszę" - zaapelował.

