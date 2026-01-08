"Dzisiaj platformy cyfrowe działają bez jakiejkolwiek kontroli państwa. Mam głęboką nadzieję, że prezydent podpisze ustawę o usługach cyfrowych" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Podkreślił, że jeżeli Karol Nawrocki podpisze ustawę o usługach cyfrowych, to "będziemy mieli start do platform cyfrowych". "To jest dobra ustawa. Panie prezydencie, niech pan ją podpiszę" - zaapelował.