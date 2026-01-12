Projekt ustawy uprawniającej prezydenta USA do aneksji Grenlandii i umożliwiającej przyjęcie jej jako nowego stanu zgłosił republikański kongresmen Randy Fine. "Postawmy sprawę jasno, nasi przeciwnicy próbują zadomowić się w Arktyce i nie możemy na to pozwolić" - stwierdził polityk.

Kongresmen z Florydy przedstawił swój projekt we wpisie na platformie X. "Postawmy sprawę jasno, nasi przeciwnicy próbują zadomowić się w Arktyce i nie możemy na to pozwolić. Zdobywając Grenlandię, uniemożliwilibyśmy naszym przeciwnikom kontrolowanie regionu Arktyki i zabezpieczylibyśmy naszą północną flankę przed Rosją i Chinami" - napisał polityk

Załączony dwustronicowy projekt upoważnia prezydenta do "podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym do podjęcia negocjacji z Królestwem Danii, w celu aneksji lub nabycia Grenlandii jako terytorium Stanów Zjednoczonych". Mówi też o umożliwieniu przyspieszenia procedur, by przyjąć Grenlandię jako nowy stan.

Projekt nie jest pierwszą potencjalną ustawą na ten temat. Podobny złożył już w styczniu 2025 r. inny słynący z kontrowersji kongresmen Andy Ogles z Tennessee.

Nikłe szanse na uchwalenie

Inicjatywa Fine'a ma znikome szanse na uchwalenie, bo w obliczu zaostrzającej się retoryki i gróźb prezydenta, że przejmie on Grenlandię "w ten lub inny sposób", przeciwko jego działaniom wypowiedział się szereg polityków partii rządzącej z liderem republikanów w Senacie Johnem Thunem na czele. 

Wbrew słowom prezydenta Thune powiedział w ubiegłym tygodniu, że nie uznaje działań zbrojnych za realistyczną opcję i jego zdaniem "nie jest to coś, co ktokolwiek poważnie rozważa".

Demokraci szykują odpowiedź

Demokraci zapowiedzieli z kolei, że zgłoszą projekt rezolucji zabraniającej prezydentowi użycia siły przeciwko Grenlandii. Do głosowania na ten temat może dojść w najbliższych dniach lub tygodniach. 

W ubiegłym tygodniu ku irytacji prezydenta Trumpa większość Senatu wstępnie poparła projekt podobnej uchwały zabraniającej dalszego użycia siły przeciwko w Wenezueli.