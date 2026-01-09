Sztorm Johannes, który uderzył w Szwecję, pochłonął życie trzech osób - informowała szwedzka policja. To jednak niejedyny tragiczny bilans po przejściu żywiołu. Johannes spowodował też największe od dekady zniszczenia lasów – powiadomił szwedzki państwowy zarządca Skogsstyrelsen, powołując się na wstępne szacunki. Szwedzkie media publikują zdjęcia całych połaci powalonych drzew.

Silny wiatr wywołany przez sztorm Johannes w Szwecji, koniec grudnia 2025 roku / NISSE SCHMIDT / PAP

Sztorm Johannes, który uderzył w Szwecję pod koniec grudnia, spowodował niewyobrażalne zniszczenia.

Straty w lasach szwedzkich szacuje się na co najmniej 10 mln metrów sześciennych, głównie w regionach Dalarna i Gaevleborg.

W wyniku sztormu zginęły trzy osoby, a 40 tys. mieszkańców zostało bez prądu.

Padający wciąż śnieg pogarsza sytuację, utrudniając oceny szkód.

Johannes to czwarty pod względem wielkości sztorm w historii Szwecji.

jego skutki mogą poważnie wpłynąć na rynek drzewny i gospodarkę leśną kraju.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Sztorm Johannes sieje zniszczenie

Według urzędników straty obejmują co najmniej 10 mln metrów sześciennych lasów, przede wszystkim w regionach Dalarna oraz Gaevleborg, położonych na północ od Sztokholmu.

Sztorm Johannes, który w dniach 27-28 grudnia nawiedził Norwegię, Szwecję oraz Finlandię, w Górach Skandynawskich w porywach miał siłę huraganu. W Szwecji trzy osoby zginęły przygniecione przez drzewa, a 40 tys. odbiorców nie miało prądu. W kolejnych dniach sytuację pogorszyły obfite opady śniegu, które obciążają nadwyrężone gałęzie. W wielu miejscach przeprowadzenie inwentaryzacji wciąż jest niemożliwe. Istnieją obawy, że ostateczny bilans strat może być większy.

Według urzędu Skogsstyrelsen największe szkody w szwedzkich lasach w historii prowadzonych statystyk od lat 30. XX w. wyrządził sztorm Gudrun z 2005 roku, gdy zniszczeniu uległo 75 mln metrów sześciennych terenów leśnych. Zniszczenia wichury Johannes - 10 mln metrów sześciennych lasów - szacowane są jako czwarte największe.

Szwedzcy eksperci podkreślają, że zniszczenia tej wielkości wpływają nie tylko negatywnie na środowisko, ale mogą zachwiać rynkiem drzewnym. Dla właścicieli lasów, którymi w Szwecji oprócz państwa są również osoby prywatne, firmy, a także król oraz luterański Kościół Szwecji, oznaczają wyższe koszty prowadzenia gospodarki leśnej.