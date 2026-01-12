Czy były minister sprawiedliwości zrezygnuje z funkcji parlamentarzysty? Czy jego polityczni partnerzy będą chcieli zrobić karierę na tej decyzji? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta Zbigniewa Ziobrę, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Zbigniew Ziobro / Jakub Rutka / RMF FM

Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Były premier Mateusz Morawiecki w poniedziałkowej Porannej rozmowie w RMF FM zapowiedział, że nie wystąpi do węgierskiego rządu z taką prośbą.

Jak Zbigniew Ziobro zamierza walczyć z "politycznym bandytyzmem" na odległość? Ze strony koalicji rządzącej płyną ostre oceny byłego ministra sprawiedliwości - czy je śledzi, a może odciął się od medialnej burzy?

Porozmawiamy też o tym, co dalej z zarzutami oraz o tym, jak będzie wyglądało życie na Węgrzech. Zapytamy też o polityczną przyszłość w strukturach Prawa i Sprawiedliwości.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.