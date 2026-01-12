W poniedziałek późnym wieczorem Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że prokurator zakończył przesłuchanie kobiety, która zgłosiła, że była molestowanie przez policjanta w jednym z warszawskich hoteli. Następnie przysłuchano funkcjonariusza. Mężczyzna został przez prokuratora zwolniony bez przedstawienia zarzutów.

Z zabezpieczonych nagrań monitoringu ma wynikać, że policjant nie włamał się do pokoju 28-latki. Zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało złożone przez 28-letnią kobietę w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Jak przekazała Komenda Rejonowa Warszawa II, kobieta powiadomiła obsługę hotelu na Mokotowie, że nowopoznany mężczyzna miał włamać się do jej pokoju i w pewnym momencie dopuścić się molestowania. Recepcjonista zadzwonił na numer alarmowy. Policjanci po przybyciu na miejsce, stwierdzili, że wskazany przez 28-latkę mężczyzna to funkcjonariusz, odbywający staż adaptacyjny na terenie Warszawy.

Stołeczna policja poinformowała o tym fakcie prokuraturę i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Zajął się nią także Wydział Kontroli KSP.

Wieczorem KSP poinformowała w mediach społecznościowych, że prokurator zakończył przesłuchanie kobiety, która zgłosiła molestowanie w hotelu przez funkcjonariusza Policji. Następnie przesłuchany został funkcjonariusz.

"Po tych czynnościach policjant został przez prokuratora zwolniony bez przedstawienia zarzutów" - informuje KSP.

"W międzyczasie część z osób komentujących publicznie to zdarzenie, w tym niektórzy przedstawiciele mediów, zdążyli sami osądzić funkcjonariusza i uznać go winnym. Apelujemy, aby ferowanie wyroków i uznawanie winy pozostało domeną wymiaru sprawiedliwości" - komentuje Komenda Stołeczna Policji w swoim wpisie na platformie X.