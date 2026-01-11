Prezydent Karol Nawrocki skierował list do uczestników 12. charytatywnego Slalom Maratonu na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem, obejmując zawody honorowym patronatem. W niedzielnych zawodach bierze udział były prezydent Andrzej Duda, który zjeżdża na nartach wraz z zawodnikami.

Były prezydent Andrzej Duda / Pawel Murzyn/East News / East News

Dwunastogodzinny Slalom Maraton w Zakopanem łączy sportową rywalizację z pomocą młodym sportowcom z niepełnosprawnościami.

Prezydent Nawrocki objął imprezę honorowym patronatem i podkreślił jej integracyjny oraz charytatywny charakter.

W maratonie uczestniczy były prezydent Andrzej Duda, który regularnie bierze udział w zawodach.

Zawody polegają na nieprzerwanej, 12-godzinnej jeździe na nartach. Celem jest wykonanie jak największej liczby przejazdów. W poprzednich edycjach uczestnicy pokonywali łącznie ponad 700 kilometrów.

Dwunastogodzinny Slalom Maraton łączy sportową rywalizację z pomocą młodym sportowcom z niepełnosprawnościami. Cały dochód od sponsorów przeznaczony jest na działalność Fundacji Handicap Zakopane. W wydarzeniu uczestniczą zarówno zawodowi narciarze, trenerzy, jak również amatorzy, dzieci, młodzież oraz podopieczni fundacji.

List od prezydenta Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki w liście skierowanym do organizatorów i uczestników podkreślił, że "zawody łączą narciarską pasję z troską o drugiego człowieka". Wyraził uznanie dla inicjatorów wydarzenia - przedstawicieli Polskiego Związku Narciarskiego, władz Zakopanego oraz Fundacji Integracji Przez Sport Handicap - i pogratulował rozwoju oraz rosnącej popularności imprezy.

Podkreślił także, że zawody od lat łączą sportową rywalizację z działalnością charytatywną. "Gratuluję sukcesu, rozwoju i rosnącej popularności tych szczególnych sportowych zmagań, które łączą narciarską pasję z troską o innego człowieka" - zaznaczył, informując jednocześnie o objęciu wydarzenia honorowym patronatem.

W liście głowa państwa zwróciła także uwagę na działalność Fundacji Handicap Zakopane, którą od ponad dekady kieruje Małgorzata Tlałka-Długosz. "Z szacunkiem spoglądam na działalność, którą od ponad 10 lat prowadzi Fundacja na czele z Panią Prezes Małgorzatą Tlałką-Długosz - napisał prezydent, doceniając integracyjny charakter zawodów oraz formułę, w której każdy przejazd zwiększa wsparcie sponsorskie dla fundacji.

"Niech narciarstwo alpejskie - ten piękny i szlachetny sport, wymagający odwagi, wytrzymałości i precyzji - pomaga Państwu także na wszystkich zakrętach życiowej drogi. I oby zjazdy po zaśnieżonych stokach były dla Państwa źródłem nieustającej radości i satysfakcji" - podkreślił prezydent Nawrocki.

W Slalomie bierze udział były prezydent Andrzej Duda

W Slalom Maratonie bierze udział były prezydent Andrzej Duda, który, który podobnie jak w poprzednich latach zjeżdża na nartach razem z innymi zawodnikami. Duda uczestniczył w tych zawodach także podczas swojej prezydentury.

Pomysłodawczynią i organizatorką charytatywnego slalomu jest olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim, prezes Fundacji Handicap Zakopane Małgorzata Tlałka-Długosz. W poprzednich latach uczestnikom maratonu udało się przejeżdżać łącznie ponad 700 kilometrów.

Dochód pozyskany od sponsorów wydarzenia w całości jest przeznaczony na działalność Fundacji Handicap Zakopane, która od 2014 roku prowadzi całoroczne, bezpłatne integracyjne treningi sportowe w dyscyplinach zimowych i letnich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, a także organizuje obozy sportowo-rehabilitacyjne i zawody sportowe.