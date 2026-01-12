Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 29-letniego żołnierza Wojska Polskiego. Jego ciało znaleziono na bagnistym terenie w rejonie Iłży (Mazowieckie). Informację jako pierwsza podała telewizja TVN24.

Pochodzący z Legionowa porucznik zaginął w piątek, 2 stycznia. Brał udział w spotkaniu towarzyskim, przed północą jednak wyszedł i ślad po nim zaginął.

Bliscy wojskowego zaalarmowali służby następnego dnia. Poszukiwania zaginionego porucznika rozpoczęli policjanci, ale także Żandarmeria Wojskowa.

Kolejnego dnia znaleziono ciało - na bagnistym terenie, na pograniczu miejscowości Pomorzany i Pakosław koło Iłży (pow. radomski).

Sprawę śmierci żołnierza ma wyjaśnić Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów.

Prokuratura bada sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Sekcja zwłok wstępnie wykluczyła udział osób trzecich.