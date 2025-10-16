Na piątek Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył posiedzenie, na którym będzie rozstrzygał, czy wydać stronie niemieckiej Ukraińca podejrzanego o atak na gazociąg Nord Stream w 2022 r. Michała Dworczyka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy o opinię w tym temacie. W analogicznym procesie włoski Sąd Najwyższy zdecydował o nieprzekazaniu niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości Serhija K.

Unia Europejska uruchomiła nowy plan obrony przed dronami. Czy dzięki tej inicjatywie będziemy bezpieczniejsi? Czy przekazanie Kijowowi pocisków Tomahawk zmieni oblicze wojny na Ukrainie? Czy Polska powinna wziąć udział w programie PURL, mającym na celu zakup amerykańskiej broni dla Kijowa?

Piotr Salak zapyta swojego gościa m. in. o projekt ustawy dot. związków partnerskich. Jak powinien zagłosować PiS?

Prawdopodobnie za dwa lata odbędą się wybory parlamentarne. Czy prawicowy pakt senacki pod patronatem prezydenta Nawrockiego to dobry pomysł?

