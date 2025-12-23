Czołowa przed laty amerykańska tenisistka Venus Williams wyszła za mąż za duńsko-włoskiego aktora Andreę Pretiego, znanego m.in. z filmu "Dziewczyny z Dubaju". Ceremonia, będąca częścią pięciodniowej uroczystości, miała miejsce w weekend w Palm Beach na Florydzie. Williams w styczniu zamierza rozpocząć 33. sezon z rzędu w WTA Tour, biorąc udział w turnieju w nowozelandzkim Auckland.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Venus Williams wyszła za mąż za aktora Andreę Pretiego. Ślub odbył się w Palm Beach na Florydzie.
Preti znany jest m.in. z filmu "Dziewczyny z Dubaju" w reżyserii Marii Sadowskiej.