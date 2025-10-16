"Prezes PiS jest mistrzem w wykonywaniu wojny podjazdowej. Obrażanie posłów Konfederacji nie ułatwia. Jeśli będziemy ważyć, która osoba którą bardziej obrażała, to z pewnością moglibyśmy mieć więcej zarzutów do prezesa Kaczyńskiego" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji. "Przygotowujemy się do przejęcia władzy. Robimy wszystko, aby być gotowym" - dodał.

Płaczek o słowach Kaczyńskiego: To oczywiście fejk

Jarosław Kaczyński twierdzi, że Krzysztof Bosak deklaruje współpracę z Platformą Obywatelską.

To oczywiście fejk, rozmawiałem wczoraj z marszałkiem. Prezes Kaczyński mówił ostatnio wiele rzeczy i dosyć często mijał się z prawdą. No i oczywiście niepotrzebnie atakuje Konfederację. Stoimy na stanowisku, że nie wykluczamy współpracy z żadną partią polityczną, która będzie realizować program Konfederacji, jeśli wyborcy tak zdecydują. To nie oznacza jednak, że się skłaniamy w tę stronę polityczną (PO - przyp. red.). Bliżej nam do środowisk prawicowych, to jest jasne. Deklaracja Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku miesięcy w wielu punktach przeczy temu, jak podchodzimy do wielu kwestii, chociażby kwestii związanych z budownictwem. To był zabieg polityczny ze strony PiS-u i próba wciągnięcia nas w polityczną wojnę. Nie ulegliśmy tej pokusie - powiedział Grzegorz Płaczek.

My przygotowujemy się do przejęcia władzy. Robimy wszystko, aby być gotowym na to - stwierdził szef klubu parlamentarnego Konfederacji.

Płaczek o pakcie senackim

Prawica jest gotowa do tego, żeby zacząć na poważnie rozmawiać na temat tego paktu. Lewica i centrolewica pokazały w ostatnich latach, że skutecznie przejęły izbę wyższą. Obecnie 66 senatorów to jest druzgocąca przewaga, więc zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy również jako prawica sięgnąć po to rozwiązanie - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Grzegorz Płaczek.

W naszej ocenie gwarantem paktu i gwarantem odpowiednich reguł, których należy przestrzegać, jest prezydent naszego państwa - dodał polityk.

